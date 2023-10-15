Sayın Mehmet Şimşek emekliye müjde verdi!..

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunmuş ve 5 bin liralık 29 Ekim ikramiyesinin sadece bu yıl için verileceğini açıklamış.

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Bazı satırbaşları şöyle:

“Türkiye’ye ilgi yoğun… Türkiye’ye karşı algı değişti” demiş Sayın Bakan.

Kaldı ki bunu AKP, iktidara geldiği günden beri hep söylüyor.

İlgi yoğun da yıllardır vatandaşın yaşamını olumlu yönde değiştiren bir gelişme olmuyor.

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Sayın bakan:

“Programımızın ana hedefi; sürdürülebilir yüksek büyüme” demiş.

Hangi maliye bakanının hedefi o değil ki?

Hangi bakan öyle demedi ki!..

Yıllardır hiçbirinden verimli bir sonuç alınmadı.

“Sonuç nedir?” derseniz, yine “Sabredilecek!..”

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Sayın Bakan:

“Bütçe açığını azaltmak için adımlar attık” diyor.

Benim ülkemde bütçe açığı, yıllardır dolaylı ve dolaysız vergi artırımıyla, bir de iğneden ipliğe yapılan zamla kapatılmaya çalışılıyor, başka bir yöntemle kapatılamıyor ki!

Belki de atılan o adım yine zam adımıdır.

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Sayın bakan açıklamasını:

“İyi bir hikâyeniz varsa o zaman ilgi oluyor.” diyerek, devam ettirmiş.

Bizim enflasyonu düşürecek iyi hikâyemiz ne olabilir bilmiyorum.

Sayın Bakan, burada ‘İyi bir hikâyemizin olduğunu mu, olmadığını mı’ ima etmek istemiş!..

Hangisi?

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“Bugün aldığımız tedbirlerin etkisini önümüzdeki yılın ikinci yarısında göreceğiz.” diyen Sayın Bakan’a, millet olarak “Ya sabır ya selamet” demekten başka elimizden bir şey gelmez.

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Sayın Bakan konuşma arasına emeklilerle ilgili:

“Emeklileri önceliklendireceğiz.” demiş.

Ancak önceliklendirme ne demek, ben bu sözcüğün anlamını TDK’da bile bulamadım.

Sahi ne demek istemiş olabilir Sayın Bakan?

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Diğer taraftan:

“Emekliler ve tüm çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecekler.” diyen Sayın Bakan, “Emekli maaşı Aralık 2022’de 3500 liraydı, şimdi 7.500 lira.” diyerek emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmediklerini söylemek istemiş sanırım.

Doğru!.. Keşke Sayın Bakan:

“Aralık 2022’de:

Etin…

Sütün…

Şekerin…

Sebzenin…

Meyvenin kilosu ne kadardı, şimdi ne kadar?

Kiralar ne kadardı, bugün ne kadar oldu?

Bu fiyat artışlarını da paylaşmış olsaydı keşke?

Çünkü emeklinin ve çalışanın enflasyona ezilip ezilmeyeceği, o zaman daha rahatça görebilirdi.

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Ha bir de Yılbaşı’na kadar emekliye herhangi bir artışın da olmayacağı MÜJDESİNİ(!) vermiş ki bu müthiş bir haber!..

Bu müjde sonrasında önce Sayın Bakan, sonra da emekliler;

Biri söyleyip kurtulduğu… diğeri elinden bir şey gelmediği için ara zam umudunu kestiğinde her iki taraf da rahatlamışlardır.

Bundan eminim!..