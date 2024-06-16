Sayın Ömer Çelik haklı

AKP Sözcüsü Sayın Ömer Çelik; Sayın Devlet Bahçeli’nin dillendirdiği ‘AKP-CHP ile ittifak yapabilir’ açıklamasına, “CHP ile ittifak kurmayacağız” demiş.

*

Aslında Sayın Bahçeli’nin:

“Bizim, şu andaki AKP ile olan ittifakımız nedeniyle bir sıkıntımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı’na yönelik çizgimizde de bir değişiklik yok. Yine de Sayın Cumhurbaşkanı CHP ile bir ittifak kuracaksa da bunu saygıyla karşılarız” demesi, bana bir şarkı sözünü hatırlattı.

“Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem.”

*

Belki de Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın özeti böyleydi.

Bu bağlılığın sevginin nedeni nedir onu ben bilemesem de bu ifadesinde sanki bir sitemi çağrıştırıyor gibi de geldi bana.

*

Ayrıca CHP ve AKP’nin karşılıklı yumuşama girişiminde bulunmaları, aslında bir yumuşama değil, ‘Yumuşama görüntüsü’ gibi sanki.

*

Çünkü her iki parti de ellerinden gelse birbirlerini bir kaşık suda boğacaklar. Hal böyleyken, ‘Yumuşama’ sinyallerinin verilmesini çok da samimi bulmuyorum.

Aslında bu durum, yirmi yılı aşkın iktidarda bulunan Erdoğan’ın siyasi anlayışına ters.

*

Sayın Özel’in, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istemesi…

Sayın Erdoğan’ın da buna olumlu bakması…

Sonrasında tebessüm eden ifadelerin kullanılması, sanırım bir yumuşamanın belirtileri değil, 31 Mart sonucunun, AKP’ye, unuttuğu nezaketin zorunlu hatırlatması oldu.

Hepsi bu kadar.

*

Neden öyle diyorum?

Memleketi, bugün akla gelen her anlamda çıkmaza sokan kim?

AKP.

Bu çıkmazların vebali ve günahının AKP’de olduğunu sürekli söyleyen kim?

CHP.

O zaman bu durumda yumuşama olmaz, sadece gereği yapılır.

*

31 Mart’ın sonucunda birinin kaybetmesi, diğerinin kazanması, birbirlerine karşı elbette nezaket söylem ve eylemi hatırlattı.

Hatırlattı çünkü 31 Mart birinin çöküşünü, diğerinin yükselişini ortaya koymasıyla böyle bir yaklaşımı oluştururken, maalesef bizim siyasetimizde nezaket yıllardır -karşılıklı olarak- hep çiğnenmişti.

*

Ayrıca iki liderinin görüşmesiyle ilgili AKP sözcüsü Sayın Ömer Çelik, doğru ve akılcı bir tespitte bulunmuş?

Ne demiş:

“CHP ile ittifak kurmayacağız. Ne AK Parti, AK Parti olmaktan çıkacak ne CHP, CHP olmaktan çıkacak ne biz politikalarımızı sunmaktan vazgeçeceğiz ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecek ne de bir ittifak kuracağız.” demiş.

Bence son derece doğru.

*

Ayrıca her iki parti liderinin de şu haklarını teslim etmek lâzım:

Yaşanan gelişmeler karşısında söz konusu memleket ise gereğini yapmaktan çekineceklerini sanmıyorum.

Bunun adı da ne yumuşamadır ne de başka bir şey.

Sadece, memlekettir.

*

Doğrusu da bu olsa gerek.

İktidar iktidarlığını, muhalefet ise muhalefetliğini yapacak ki; iki taraf da varlığını sürdürsün.