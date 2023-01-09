9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sayısal Lotodan şans topu, süper loto hepsi zamlandı. İşte zamlı tarife

Sayısal Lotodan şans topu, süper loto hepsi zamlandı. İşte zamlı tarife

Vatandaşın zengin olma hayali olan loto çekilişlerine büyük zam. Sayısaldan şans topuna, süper lotodan on numaraya kallavi zam geldi. Zaten hep kasa kazanıyordu. Şimdi kârları da arttı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:49
Takip Et

Sayısal Loto Şans Topu Süper Loto ve On numara zamlandı. İşte zamlı tarife

Sayısal Lotodan şans topu, süper loto hepsi zamlandı. İşte zamlı tarife
+
Aa
-

Ekonomideki kötü gidişle birlikte vatandaşın zengin olma hayaline bile zam yaptılar. Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto oynayanlar zam şokuyla karşı karşıya kaldılar. O şok ertesi gün de sürdü. Çünkü Pazar günü oynanan Şans topu da yüzde yüz zamla geçim sıkıntısı çeken insanların zengin olma hayallerini yok etti. Şans topunun kolonu 2 liradan 4 liraya çıkartıldı.

Zam sadece silsilesine on numara ve süper loto da katıldı. 2 lira olan on numaranın kolonu 4 liraya çıkarıldı, yüzde 100 zam yapıldı. Peki Süper Lotoda durum ne? Ona da zam geldi. 4 lira olan kolon ücreti 6 liraya çıkarıldı.

Şans oyunlarının en önemlilerinden biri olan Çılgın Sayısal Loto’da kolon fiyatı 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.Çılgın Sayısal Loto’da Süper Star'lı kolon da 9 TL oldu.Yapılan zammın ardından tam kupon fiyatı da 90 TL’ye yükseldi. Gelde bu paralara zengin olma hayallerini süsle. 

                                                  DEMİRÖREN’E GEÇMİŞTİ

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na geçirilmiş, 2020’de de iktidara yakın Demirören grubu ve İtalyan ortağına ait Sisal Şans’a ‘hasılat paylaşımı modeli’yle devredilmişti.

Bu anlaşmadan sonra düzenlenen bazı çekilişlerde şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum Meclis gündemine taşınmıştı. Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini de ‘mevzuat eksikliği’ nedeniyle hiç kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bedrettin Çekmecelioglu
9.01.2023 10:09
Zaten OYNAMIYOR ve OYNAMAYACAGİZ kime çıkacağını peşinen tayin edenleri ZENGİN ETMEYE GEREK YOK  
 
Ötüken
9.01.2023 09:59
Normaldir.Herşeye zam gelirken loto toplarının üretim maaliyetleri de arttığı için(!) zam kaçınılmaz olmuştur.Toplar eskimiş. değiştirmek lazım zamlı tarifeden..Allah belanızı versin soyguncular.  
 
FARUK
9.01.2023 09:55
Zabıtalar niye bu fahiş fiyat artışına müdahale etmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
3
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
5
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
7
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.