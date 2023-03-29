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Loto milyoneri Türk’e 6 ayda 3 kez büyük ikramiye çıktı

Almanya'da loto kazanarak 10 milyon euronun sahibi olan Chico lakaplı Kürşat Yıldırım isimli Türk, servetinin bir kısmını hediye edeceğini duyurdu. Loto milyarderinin para vereceği kişilerden tek bir isteği var.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:35
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Loto zengini adam fazla parayı dağıtıyor

Loto milyoneri Türk’e 6 ayda 3 kez büyük ikramiye çıktı
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Almanya’nın Dortmund şehrinde yaşayan ve Eylül ayında büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda milyoner olan 42 yaşındaki Kürşat Yıldırım’a ‘şans’ üçüncü kez güldü. Chico lakabıyla bilinen, 10 milyon euroyu kazandıktan sonra kendisine lüks otomobiller ve ünlü markalardan kıyafetler alan Yıldırım, gündemden düşmüyor.

ALTI AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ İKRAMİYE KAZANDI

Almanya’nın ünlü bulvar gazetesi Bild’in aktardığına göre, Kürşat Yıldırım son altı ay içinde üçüncü kez ikramiye kazandı. 2022 yılının Eylül ayıdnda 10 milyon Euronun sahibi olan Yıldırım, daha sonra 1700 ve 2700 Euro daha elde etti. Yıldırım, “Parayı dağıttım ama ben piyango oynamaya devam ediyorum.” dedi.

‘PARAYI DAĞITTIM’ DEDİ

42 yaşındaki loto milyoneri Türk, daha önce parayı dağıttığını öne sürmüştü.

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