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Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor

Almanya'dan lotodan 10 milyon Euro büyük ikramiyeyi tutturan Kürşat Yıldırım (42), memleketi Kırşehir’e geldi. Yıldırım, "Günde 1 milyon kişi yazıyor. Bir de bir anda televizyon, gazete bütün herkes üzerime gelince ne yapacağımı şaşırıyorum" dedi. 

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:57
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Lotodan Almanya'da 10 milyon Euro kazanan Türk parayı bakın nasıl harcıyor

Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
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Almanya’nın Dortmund bölgesinde yaşayan ve geçen yıl 24 Eylül tarihinde oynadığı lotodan 10 milyon euroluk büyük ikramiye tutturan Kürşat Yıldırım, memleketi Kırşehir’e geldi.

Kırşehirspor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret eden Yıldırım, takıma forma ve atkı sponsorluğunda bulundu.

Kazandığı ikramiye ile yatırımlarını Almanya’ya yapacağını belirten Yıldırım, “Mevcut işimden kaynaklı ben yatırımlarımı Almanya’da yapmayı düşünüyorum. Buraya da şu an için bilmiyorum. İstanbul’da anneme ve babama ev aldım. Malatya Darende’de 200 dönümlük bir arsa satın aldım. Çocukluk ve cezaevi arkadaşımın memleketinde bir yatırım yaptım. 6 bin tane badem ağacı olan bir arsa alarak değerlendirme yaptım. Paranın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş oldum” diye konuştu.

'KIRŞEHİR’DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMLARDA BULUNDUM'

Medyada bir anda isminin çıkmasıyla ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: 

Almanya’da çocuk yaşlarda gittiğini, 10 milyon euroluk ikramiyeyle hayatının değiştiğini belirten Yıldırım, “40-50 senelik Almanya tarihinde kimse açıklamamış, ben ismimi açıkladım. Ben gerçekten yoksulluk içinden geldim. Parayı bulduk ne oldu? Ne değişti? Üstüm başım değişti. Arabalarım değişti, evlerim değişti ama benim insanlığım değişmedi, kimse de değiştiremez. Nerden geldiğini ve nasıl geldiğini unutmayacaksın. Gönül isterdi ki herkese yardım edeyim ama herkese ve her şeye yetişemeyebiliyorsun” dedi. (DHA)

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Yurttas
10.01.2023 14:55
Hazıra dağ dayanmaz,  
 
Darısı
10.01.2023 14:47
Bizlere diyeceğim amma, asır asır geçmesi lazım. Ama boş ver, Altılı MİLLET İTTİFAKI banko, mevzu, herkes kazansın.  
 
ü.t
10.01.2023 14:41
yakında birileri ortak olur  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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