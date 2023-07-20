Sayısal lotodan 248 milyon kazanan ortaya çıktı. 248 milyonla ne yapacağını açıkladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde makineyle oynattığı 60 liralık Sayısal Loto'dan 247 milyon 659 bin 481 TL’lik dev ikramiyeyi kazanan Fevzi Badıkan, parasını çekti. Fevzi Badıkan'ın yeğeni Şükrü Badıkan, “Silvan’da fabrika kurmayı düşünüyoruz" dedi.

KAYNAK: DHA
Sayısal lotodan 248 milyon kazanan ortaya çıktı. 248 milyonla ne yapacağını açıkladı

17 Temmuz Pazartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde bir kişi 247 milyon 659 bin 481 TL ikramiye kazandı. Türkiye’de şans oyunlarında verilen en büyük para ödülü olan ikramiye Diyarbakır Silvan İlçesi’nde yaşayan Fevzi Badıkan’a isabet etti. Badıkan, akrabalarıyla birlikte bugün İstanbul’a gelerek bankadan çekini aldı.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ 60 LİRALIK KUPONLA KAZANMIŞ

Fevzi Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, Silvan’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti mensubu olduklarını belirterek, “Fevzi amcam Silvan’ın sayılı zenginleri arasındaydı. İşler ters gidince iflas etmek zorunda kaldı. İflas edince de il dışına çıktı, İzmir’e yerleşti. İzmir’den Ankara’ya geldi. O süreçten sonra tekrar Silvan’a geldi yerleşti. Silvan’a geldikten sonra ara sıra loto oynuyordu. Biz aslında oynamasını istemiyorduk. Önce 20 liralık oynadı, onla 60 lira kazandı. Sonra 60 lirasını bir daha yatırdı. Oynarken kendisi de oynamadı, makineye oynattı.

q.png

"SİLVAN'IN İHTİYACI İÇİN KULLANACAĞIZ"

Geçen gün eve gidip bilete baktığında ikramiyenin çıktığını görmüş. Sonra bizi aradı, biz inanamadık. Çok büyük bir rakam. Bu kadar büyük rakamın çıkacağına inancımız yoktu. Biz de gelip baktık, eş, dostu aradık. Onlar bize neler yapacağımızı söyledi. Süreçle ilgili çok çok mutluyuz. Aile büyüklerimizle beraber inşallah bölgemize, Diyarbakır’ımıza, özellikle aşiretimiz için gerekli çalışmalar neyse biz bu parayı orada kullanmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili birkaç düşüncemiz var ama rakam çok büyük bir rakam. Biz buna tek başımıza karar verecek durumda değiliz. Aşiretimizin büyüklerinin uygun göreceği işleri yapmayı planlıyoruz. Silvan’da fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan birkaç şey var. Onun çalışmasını yürütüyoruz inşallah Silvan’a iyi bir yatırım yapacağız" diye konuştu.

r.png

Fevzi Badıkan’ın oğlu Recep Badıkan da ikramiyeyle ilgili hayırlı olsun diyerek, “Aile büyüklerimiz ne yaparsa hayırlısını yapar" dedi.

Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, “Gelmiş geçmiş en büyük ikramiyeyi vermiş olmaktan hepimiz, şirket olarak memnunuz. Talihlimize hayırlı olmasını diliyoruz. 247 milyon lira Diyarbakır Silvan’daki talihlimize çıktı. Kendisiyle de görüştük, hikayesini dinledik, çok mutlu olduk. Hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi
Öne Çıkanlar
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Son Haberler
Kuzey Kore ABD'li askerin iadesi taleplerine yanıt vermiyor Dünya
Kuzey Kore ABD'li askerin iadesi taleplerine yanıt vermiyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Zalgiris Galatasaray maçının hakemi belli oldu Spor
Zalgiris Galatasaray maçının hakemi belli oldu
ÖSYM çöktü! Öğrenciler kaç aldığına bakamıyor Teknoloji - Otomotiv
ÖSYM çöktü! Öğrenciler kaç aldığına bakamıyor
Dev ilaç firması iflas etti Güncel
Dev ilaç firması iflas etti
Safiye Soyman oğlu Harun'un son halini paylaştı Magazin
Safiye Soyman oğlu Harun'un son halini paylaştı
Google'dan haber yazan yapay zeka. Robot gazeteciler geliyor Teknoloji - Otomotiv
Google'dan haber yazan yapay zeka. Robot gazeteciler geliyor