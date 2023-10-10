Sberbank’ın 9 ayda net karı 1,1 trilyon rubleyi buldu

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın yılın 9 ayında 1,1 trilyon ruble (yaklaşık 11 milyar dolar) net kar elde ettiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Sberbank’ın 9 ayda net karı 1,1 trilyon rubleyi buldu

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın eylülde 130 milyar ruble net kar elde ettiği belirtildi.

Bankanın yılın 9 ayında net karının 1,1 trilyon rubleye ulaştığı ifade edilen açıklamada, aktif müşteri sayısının da söz konusu dönemde 1,2 milyon artarak 107,6 milyona çıktığı kaydedildi.

Sberbank’ın net karı geçen yıl yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların karlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

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