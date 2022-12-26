Efsanevi F1 pilotu Schumacher'den 9 yıl sonra haber var

Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher, 9 yıl önce kayak yaptığı sırada kafasını çarpmasından dolayı komada. Hastaneden çıkmasının ardından evine götürülen ve tedavisi evinde devam eden Schumacher'den tam 9 yıl sonra haber geldi.

GÖZ TEMASI KURABİLİYOR ANCAK DURUMU AYNI

Ünlü yarışçının göz teması kurabildiği ancak konuşamadığı ve hareket edemediği öne sürüldü. Arkadaşları tarafından Schumacher hakkında yapılan son bilgilendirme bu yönde. .Eski menajeri Willi Weber, La Gazetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Schumacher'in ailesinin tüm bilgileri sakladığını ve kendilerine ünlü ismin son durumu hakkında bilgi vermediğini söyledi.