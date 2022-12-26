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Efsanevi F1 pilotu Schumacher'den 9 yıl sonra haber var

Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'den 9 yıl sonra haber geldi. Yakın arkadaşları tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Schumacher gözle teması kurabiliyor ancak konuşamıyor.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:05
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9 yıl önce kayak yaparken düşüp komaya giren F1 pilotu Schumacher'den haber var

Efsanevi F1 pilotu Schumacher'den 9 yıl sonra haber var
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Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher, 9 yıl önce kayak yaptığı sırada kafasını çarpmasından dolayı komada. Hastaneden çıkmasının ardından evine götürülen ve tedavisi evinde devam eden Schumacher'den tam 9 yıl sonra haber geldi.

GÖZ TEMASI KURABİLİYOR ANCAK DURUMU AYNI

Ünlü yarışçının göz teması kurabildiği ancak konuşamadığı ve hareket edemediği öne sürüldü. Arkadaşları tarafından Schumacher hakkında yapılan son bilgilendirme bu yönde. .Eski menajeri Willi Weber, La Gazetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Schumacher'in ailesinin tüm bilgileri sakladığını ve kendilerine ünlü ismin son durumu hakkında bilgi vermediğini söyledi.

 

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