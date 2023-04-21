Schumacher ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

Almanya'da Die Aktüelle dergisi, Formula 1'in efsane isimlerinden Michael Schumacher ile yapay zeka üzerinden röportaj üretti.

''ŞAŞIRTACAK KADAR GERÇEK''

İngiliz ve Alman basınından haberlere göre, 15 Nisan tarihli dergi saysının kapağında Schuamcher'in gülen bir fotoğrafına yer veren Die Aktüelle, altına büyük harflerle 'ilk röportaj!', 'şaşırtacak kadar gerçek' sözlerine yer verdi.

Yedi kez F1 şampiyonu olan Schumacher, Aralık 2013’te kayak yaparken kaza geçirmiş ve neredeyse bir yıl komada kalmıştı. İsviçre'de yaşamını sürdüren Schumacher Eylül 2014’ten beri evinde ailesi tarafından bakılıyor ve kameraların karşısına çıkmaması için ailesi de büyük uğraş harcıyor.

AİLESİ DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Yapay zeka ile üretilen Schumacher röportajının gerçekmiş gibi yansıtılması nedeniyle Alman yarışçının ailesi, BBC'nin haberine göre dergiyi dava etmeye hazırlanıyor.

Schumacher'in yerini alarak soruları cevaplayan yapay zeka ise 2013'te yaşanan kaza için, "O kadar ağır yaralandım ki, aylarca bir tür yapay komada yattım çünkü aksi takdirde vücudum tüm bunlarla başa çıkamazdı." sözlerini söylerken, bugün nasıl hissettiği sorusu üzerine de "Yıllar öncesine göre çok daha iyi. Ekibimin yardımıyla yeniden kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve hatta birkaç adım yavaş yürüyebiliyorum. Ailem ve çocuklarım benim için bir lütuf oldu ve onlarsız iş yapamazdım." ifadelerini kullandı.