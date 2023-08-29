Scille bitkisi iltihaba iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Scille bitkisi; İltihaplı bölgelere iyi gelir, iltihabın azalmasında etkilidir.

İNFLAMASYON NEDİR?

İltihaplanma olarak bilinen inflamasyon, herkeste meydana gelen ve bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepkidir. Vücuttaki birçok iyileşme sürecinin temelinde inflamasyon oluşması yer alır. Bazı kişilerde oluşan inflamasyonun nedeni bağışıklık sistemi hücrelerinin vücudun diğer sağlıklı hücre ve dokularına karşı antikor üretmesi sonucu oluşan otoimmün hastalıklar olabilir. Bazı artrit (eklem iltihabı) ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi rahatsızlıkların oluşumunda otoimmün bir hadise mevcuttur.

SCİLLE BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden, bir çeşit bitkidir. Yaprakları uzun erit şeklindedir. Çiçekleri; yeşil ve beyaz damarlıdır. 2 kilogram kadar olan soğan kısmı, yapraklarının altındadır. Acı ve zehirlidir. 7,5 gram adasoğanı öldürebilir. İçeriğinde "Scillarena glikozidi" vardır. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar. Soğanın etli olan orta kısmı dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz haline getirilir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması gerekir.

ZARARI VAR MI?

Bu bitkinin zehirli bir bitki olduğundan dolayı dikkatli kullanılmalıdır hatta mümkünse bir uzman yardımı ile kullanılmalıdır yoksa zehirlenme gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.