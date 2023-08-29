Scille bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kalp hastalıklarına iyi gelen scille bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Scille bitkisiyle ilgili detaylar…

SCİLLE BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden, bir çeşit bitkidir. Yaprakları uzun erit şeklindedir. Çiçekleri; yeşil ve beyaz damarlıdır. 2 kilogram kadar olan soğan kısmı, yapraklarının altındadır. Acı ve zehirlidir. 7,5 gram adasoğanı öldürebilir. İçeriğinde "Scillarena glikozidi" vardır. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar. Soğanın etli olan orta kısmı dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz haline getirilir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması gerekir.

SCİLLE BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kalp hastalarında vücuda biriken suyu boşaltır.

-Azotemi'yi azaltır. Böbrek hastalarının kullanmaması gerekir.

-Uzun süre kullanılacak olursa “Albüminüriş yapar.

-İltihaplı bölgelere iyi gelir, iltihabın azalmasında etkilidir.

-Bağırsakları daha çok çalıştırır ve yumuşatır, idrar sökücü etkisi vardır.

-Tek başına kullanıldığı zaman ağrısı olan bölgelere iyi gelir.

-Saçkıran tedavisinde etkilidir, hatta saç çıkartıcı etkisi olduğuna inanılır.

-Kalp güçlendirici etkisi mevcuttur. Hatta kalp ilaçlarında da kullanılır.

-Nefes darlığını azaltır.

-Böbrek hastaları kesinlikle kullanmamalıdır. Böbrek taşlarını tetikleyebilir ve sancıların artmasına sebep olabilir.

ZARARI VAR MI?

Bu bitkinin zehirli bir bitki olduğundan dolayı dikkatli kullanılmalıdır hatta mümkünse bir uzman yardımı ile kullanılmalıdır yoksa zehirlenme gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.