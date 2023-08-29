Scille bitkisi neye iyi geliyor?

Kalp hastalıklarına iyi gelen scille bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Scille bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kalp hastalıklarına iyi gelen scille bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Scille bitkisiyle ilgili detaylar…

SCİLLE BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden, bir çeşit bitkidir. Yaprakları uzun erit şeklindedir. Çiçekleri; yeşil ve beyaz damarlıdır. 2 kilogram kadar olan soğan kısmı, yapraklarının altındadır. Acı ve zehirlidir. 7,5 gram adasoğanı öldürebilir. İçeriğinde "Scillarena glikozidi" vardır. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar. Soğanın etli olan orta kısmı dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz haline getirilir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması gerekir.

SCİLLE BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kalp hastalarında vücuda biriken suyu boşaltır.

-Azotemi'yi azaltır. Böbrek hastalarının kullanmaması gerekir.

-Uzun süre kullanılacak olursa “Albüminüriş yapar.

-İltihaplı bölgelere iyi gelir, iltihabın azalmasında etkilidir.

-Bağırsakları daha çok çalıştırır ve yumuşatır, idrar sökücü etkisi vardır.

-Tek başına kullanıldığı zaman ağrısı olan bölgelere iyi gelir.

-Saçkıran tedavisinde etkilidir, hatta saç çıkartıcı etkisi olduğuna inanılır.

-Kalp güçlendirici etkisi mevcuttur. Hatta kalp ilaçlarında da kullanılır.

-Nefes darlığını azaltır.

-Böbrek hastaları kesinlikle kullanmamalıdır. Böbrek taşlarını tetikleyebilir ve sancıların artmasına sebep olabilir.

ZARARI VAR MI?

Bu bitkinin zehirli bir bitki olduğundan dolayı dikkatli kullanılmalıdır hatta mümkünse bir uzman yardımı ile kullanılmalıdır yoksa zehirlenme gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

İlgili Haberler
Scille bitkisi bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Scille bitkisi iltihaba iyi geliyor
Scille bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
Köpek otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Özge Özpirinçci ve eşi tatil kaçamağı yaptı Magazin
Özge Özpirinçci ve eşi tatil kaçamağı yaptı
Beyaz dişlerin sırrı olan üç yöntem ortaya çıktı. Haftada bir kez uygulayın. Sarı dişlere veda edin Sağlık
Beyaz dişlerin sırrı olan üç yöntem ortaya çıktı. Haftada bir kez uygulayın. Sarı dişlere veda edin
CHP binasına silahlı saldırıda bulunan şüphelinin cezası belli oldu Güncel
CHP binasına silahlı saldırıda bulunan şüphelinin cezası belli oldu
A Milli Takım'ın rakibi Polonya Spor
A Milli Takım'ın rakibi Polonya
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması Siyaset
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması
KYK yurt başvuruları başladı Güncel
KYK yurt başvuruları başladı
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar Güncel
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar