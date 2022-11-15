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TEM’de 2 kamyon çarpıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda 2 kamyonun çarpışması neticesinde aracında sıkışan sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 04:37
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Sebze taşıyan iki kamyon TEMde birbirine çarptı

TEM’de 2 kamyon çarpıştı
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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö. idaresindeki 07 EYN 90 plakalı salatalık yüklü kamyon, hemen önünde seyreden Birdal Ö. yönetimindeki 06 DHK 424 plakalı bal kabağı yüklü kamyona çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle İbrahim Ö. aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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