3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

Aksoy Araştırma'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki fotoğrafıyla ilgili yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:10
Takip Et
1/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

2/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

1- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışma, iktidar kanadınca halen sürdürülmeye çalışılıyor.

3/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

2- Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, konuyla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Cumhuriyet'te yayınladı.

4/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

3- Katılımcıların oy verdikleri partilere göre yanıtları şöyle oldu

5/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

4- Katılımcıların oy verdikleri partilere göre yanıtları şöyle oldu

6/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

5- AKP- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 55.8,- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 44.2

7/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

6- CHP- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 4.8,- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 95.2

8/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

7- HDP- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 100

9/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

8- MHP:- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 54.9- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 45.1

10/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

9- İYİ Parti: - 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 9.8- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 90.2

11/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

10- Türkiye genelinde sonuçlar şöyle şekillendi:- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 6- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 69.4

12/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

11-

13/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

12- 'TOPLUMUN VİCDANI EN BÜYÜK DİRENCİ OLUŞTURUYOR'Sonuçları değerlendiren Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, "Yani anlayacağınız AKP ve MHP oyları toplamı yüzde 38-40 bandına denk gelirken bu iftiraya inananların oranı yüzde 30’da kalıyor.

14/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

13- Toplumun vicdanı iktidarın iftiralarının karşısındaki en büyük direnci oluşturuyor" dedi; ardından şunları kaydetti

15/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

14- "Bu iddiaya inanan yüzde 30,6’yı oluşturan seçmen grubu iktidarın en çekirdek seçmen grubunu oluşturuyor. Bu grup iktidarın söylemlerine neredeyse tam bağlı...

16/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

15- İktidar 'Bu yıl Kılıçdaroğlu yüzünden Doğu Anadolu bölgesine çok kar yağdı' dese ona da inanacak alt kümeler mevcut bu grupta.

17/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

16- Muhalefete düşen, bu iftira karşısında duran yaklaşık yüzde 70’i referans almak. Daha fazla seccadeye farkında olmadan bastığını anlatmak yerine, toplumun somut sorunlarına bağlı kalmak.

18/18
'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

17- Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu babasının ona verdiği tembihe bağlı kalması sayesinde bu iftirayı da atlatmış durumda. “Oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur”. Öyle de oldu."

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
1
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
2
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
3
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
4
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
5
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
6
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
7
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisi yaptı
﻿Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisi yaptı
﻿Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisi yaptı
﻿Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor
﻿Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor
﻿Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak
﻿Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak
﻿Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak
﻿14 yaşındaki kız kiralık katil tutup annesini öldürttü
﻿14 yaşındaki kız kiralık katil tutup annesini öldürttü
﻿14 yaşındaki kız kiralık katil tutup annesini öldürttü
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı
﻿Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı
﻿Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı
﻿Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı
﻿Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı
﻿Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.