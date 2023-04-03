﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç

1- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışma, iktidar kanadınca halen sürdürülmeye çalışılıyor.
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2- Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, konuyla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Cumhuriyet'te yayınladı.
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3- Katılımcıların oy verdikleri partilere göre yanıtları şöyle oldu
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4- Katılımcıların oy verdikleri partilere göre yanıtları şöyle oldu
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5- AKP- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 55.8,- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 44.2
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6- CHP- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 4.8,- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 95.2
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7- HDP- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 100
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8- MHP:- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 54.9- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 45.1
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9- İYİ Parti: - 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 9.8- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 90.2
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10- Türkiye genelinde sonuçlar şöyle şekillendi:- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 6- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 69.4
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12- 'TOPLUMUN VİCDANI EN BÜYÜK DİRENCİ OLUŞTURUYOR'Sonuçları değerlendiren Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, "Yani anlayacağınız AKP ve MHP oyları toplamı yüzde 38-40 bandına denk gelirken bu iftiraya inananların oranı yüzde 30’da kalıyor.
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13- Toplumun vicdanı iktidarın iftiralarının karşısındaki en büyük direnci oluşturuyor" dedi; ardından şunları kaydetti
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14- "Bu iddiaya inanan yüzde 30,6’yı oluşturan seçmen grubu iktidarın en çekirdek seçmen grubunu oluşturuyor. Bu grup iktidarın söylemlerine neredeyse tam bağlı...
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15- İktidar 'Bu yıl Kılıçdaroğlu yüzünden Doğu Anadolu bölgesine çok kar yağdı' dese ona da inanacak alt kümeler mevcut bu grupta.
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16- Muhalefete düşen, bu iftira karşısında duran yaklaşık yüzde 70’i referans almak. Daha fazla seccadeye farkında olmadan bastığını anlatmak yerine, toplumun somut sorunlarına bağlı kalmak.
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17- Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu babasının ona verdiği tembihe bağlı kalması sayesinde bu iftirayı da atlatmış durumda. “Oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur”. Öyle de oldu."