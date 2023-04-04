Diyanet’ten seccade çelişkisi. Önce ‘Kutsiyeti yok’ sonra ‘Seccadeye basmak hakaret’ dedi

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği bir fotoğrafta yerde seccade olması tartışma yarattı.

Diyanet’in fetva hattı olan ALO 190 üzerinden dün sabah saatlerinde verilen bir yanıtta, seccadeye basmanın günah olmadığı belirtilerek “Bütün yerler insana mescittir. Seccadenin özelliği, kutsiyeti yok” denildi.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Ancak söz konusu yanıtın gündeme gelmesinden sonra Cumhuriyet gazetesinin ulaştığı ALO 190 hattındaki fetva görevlisi, bu kez seccadeye basmanın “hakaret” olduğunu savundu.

“NİYET ÖNEMLİ”

“Seccadenin dindeki yeri nedir” sorusu yöneltilen görevli, şunları kaydetti:

“Seccade, kutsal bir şey değil. Manevi anlamı var. Namaz kılmak için kullandığımız bir şeye basmak, niyet meselesi. Niyeti ne olursa olsun iyiye yoramayız. O yüzden iyi bir davranış değil. İnanca saygısızlık. Yahudilerin altı kollu şamdanını tutsam, ayağımın altına alsam Yahudiler başıma üşüşür. ‘Kutsal sembolümüz’ der. Derim ki ‘Mum yaktığımız şamdan, ayağımın altına alıyorum, ne olacak?’ ‘Hayır’ derler. Temiz olsun diye secdade serilmişse ve üzerine basılmışsa, hakaret vardır.”