Muharrem İnce'den 'seccade' çıkışı: Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu düşünüyorum

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk'te katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Seçimi ilk turda kimsenin kazanamayacağını savunan İnce, "İkinci tura ben kalacağım, seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım" dedi.

İnce, 'ikinci turda Kılıçdaroğlu lehine çekilme' durumuna ilişkin ise, "Onu geç. O geçmişte kaldı" ifadesini kullandı.

İnce, 'seccade' görüntüleri ile ilgili olarak da "Seccade olayında Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu düşünüyorum" dedi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“AMAÇ ANLAŞMAK, İKNA ETMEK DEĞİLDİ ZATEN”

"İttifakların süresi geçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. "Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız" diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoşgeldiniz, güle güle' dedim. Bu artniyetli cümle değildi. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Bir tweetle düzelttim ama. Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum.

"‘MUHARREM İNCE ÇEKİL’ DERKEN SUÇLUYU ŞİMDİDEN İLAN EDİYORLAR"

Açılamayan üniversiteler, yapılamayan tarım, korunamayan kadınlarımız, geçinemeyen emeklilerimiz, et yiyemeyen çocuklarımız, çadır satan Kızılayımız, bütün bu ortamda bu bizim kaderimiz olamaz. 17 parti bir araya gelmiş. 21 yılda hiçbir dediğini gerçekleştirememiz bir iktidar var. Hiçbir dediğini tutturamamış, beceriksiz, başarısız, yorgun iktidar. Bunun karşısında muhalefet var. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı. 11 büyükşehir belediye yardımcısı, Hazine yardımı, köşe yazarları, ekran bülbülleri var. Deprem Türkiye'yi vurmuş. Euro 20 lira, devlet çökmüş. Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.

“O İŞ BİTTİ”

Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin, Altılı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.

“İKİNCİ TURA KALSA BEN SEÇİLİRDİM”

Bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Bu bir ön seçim olacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, bunu düşünsünler. Ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onu düşünsünler. Dolayısıyla ikinci turu düşünün. Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslı, ben mi? Bunu herkes vicdanına, aklına, beynine sorsun. İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı Adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben. Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman Pazartesi sabahı onu konuşuruz.

“BELKİ İMAMOĞLU ÇIKACAKTI”

Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı için ilan ettik. 'Başka olmak isteyen var mı?' dedik. Sandık koyduk, kimse çıkmadı. Üyeler oy kullanmadılar, aday oldum. Kılıçdaroğlu bunu yapsaydı belki sayın İmamoğlu, sayın Mansur Yavaş aday olacaktı. Kılıçdaroğlu partinin eski evlatlarına çağrı yapsaydı. Masanın kurulumu yanlış. 17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, Hazine parası, bütün bunlarla beceriksiz, başarısız olacaksın, sonra diyeceksin ki, 'Muharrem İnce sokağa çıkamazsın, sana baskı kurdururum' diyeceksin. Bunu rahmetli Ecevit'e yaptılar 'bir bölen' dediler. Ecevit iki kere başbakan oldu, ona 'bölücü' diyenler hiçbir şey olamadı.

“BEN KAMPANYA ADAMIYIM”

Siyasette ya menfaat ya ilke ittifakı olur. Burada ilke ittifakı yok. 'Beni Cumhurbaşkanı yapın sizi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım'. Bu ülke ne Erdoğan gibi tek adam yönetilir ne de 7 cumhurbaşkanı yardımcısıyla yönetilir. Bizi birkaç ay öncesine kadar yok sayıyorlardı. Şimdi oylar astronomik artıyor. Partinin oyunu 11 gösteren var, benim oyumu 14, 16, 17 gösteren var. Benim de elimde verilerim var. Belki de inanmakta güçlük çekebilirler ama internete girdiklerinde her çeşit veriyi görüyorlar. Ne oldu da bizim oylarımız arttı? 2018 4 Mayıs'ta aday olduğum gün anket yaptırık. CHP'nin oyu 18, Muharrem İnce'nin 20'ydi. Muharrem İnce oyunu 11 puan arttırdı daha sonra. Ben kampanya adamıyım. Bu ülkede oyunu üç kişi arttırır Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce.

“SEÇMEN YAŞI DÜŞERSE...”

Gençler benim samimiyetimi sorgulamıyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorum. Ben bu ülkeyi şu sıkışıklığa düşürmek istemiyorum. Erdoğan'ın dış politikada sıkışmışlığıyla verdiği tavizler var. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de. Kılıçdaroğlu gelirse HDP'den dolayı taviz verecek. HDP desteklemeyeek bu konularda. Ben Türkiye'yi HDP'nin kıskacındaki Kılıçdaroğlu'na ya da uluslararası kıskaçtaki Erdoğan'a terk etmek istemiyorum. İlk turda kimse kazanamayacak. İkinci turda ben kalacağım. Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım.

“CHP, MEMLEKET PARTİSİ VE İYİ PARTİ YAPMALIYDI BUNU”

Erdoğan gitmeli diyorum, beceremedi. Erdoğan'ın yerine Erdoğan'ın eski Başbakanı mı gelmeli? Davutoğlu mu gelmeli? 15 senesinde bu ülkenin Babacan ve Davutoğlu yok mu? Erdoğan'ın Başbakanı olan, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olan Davutoğlu, Babacan mı kurtarır? Ben akla vevbilime inanırım. Ben diyorum ki, Erdoğan da olmaz, eski ortakları da olmaz. Ben masayla işim olmaz dedim. Ben CHP'yle ayrı görüşürdüm. Benim önerim, CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Üçü yapsın bunu. Babacan'ı daha önce Yüce Divan'a göndereceğini söylüyordu sayın Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı diyordu Davutoğlu için. Buradan sonuç alınmaz. Türkiye'ye bir üçüncü yol lazım.

“ARKADAŞLARIMI AŞAĞILAMAYIN, ONLAR SİZE LAZIM OLABİLİR”

Yaptıkları şey şu; A'yı mı seçeceksin, B'yi mi? İnsanları aşağılıyorsun, hakaret ediyorsun. Belki bunlar sana ikinci turda lazım olacak. Ben diyorum ki, aşağılamayın benim arkadaşlarımı, ben de sizi aşağılamayayım. Aday ne kadar çok olursa katılım o kadar fazla olur. Katılım ne kadar çok olursa Erdoğan'ı yenmek o kadar kolay olur. Bugün bana 'çekil' diyenler. Ben 2018'de ben CHP'nin adayıydım, sayın Kılıçdaroğlu sayın Akşener'e, sayın Karamollaoğlu'na niye çekil demedin. Hatta milletvekili vermiştin. Böyle bir mantık yok. Önce birinci turu görelim, birbirimizi birinci turda incitmeyelim.

“ÖNCEDEN KUR'AN'LA ÇIKIYORDU ŞİMDİ SECCADEYLE”

İlk kez seçime girdiğimiz için sandık kurulunda Memleket Partisi'nin elemanı olmayacak. Benim görevli koyma hakkım yok ki. Yasa böyle. Silahlı adam mı koyacağız, ne yapalım? Biz ancak müşahit koyabiliriz; ancak imza atma yetkimiz yok tutanağa. Bütün muhalefet partileri bir araya gelerek sandıkları kontrol edebilirdik. 50 kere söyledim bunu. 75 yaşında adam fark etmemiş olabilir Sen nasıl partilisin. Birbirine kumpas kuran tipler var orada. Orada Cumhurbaşkanlığı kazanmak diye dert yok. Kılıçdaroğlu'nun son seçimi, genel başkanlık boşta. Herkes birbirini biçiyor. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar, bunu biliyorum. Nasıl partisiniz siz? Tam Erdoğan'a malzeme veriyorsunuz. Önceden Kur'an'la çıkıyordu, şimdi seccadeyle çıkıyor.

“BU SİSTEMDE OY BÖLMESİ OLMAZ”

Oy bölme parlamenter sistemde olur. Bu sistemde oy bölmesi olmaz. Basketbol oynuyorduk, şimdi futbol oynuyoruz. Demirel'le Ecevit rahmetliler yarışırken 'kadron kim' diyorlardı. Onlar da 'Ben İstanbul milletvekili adayı Ahmet'i Maliye Bakanı, İzmir milletvekili adayı Ayşe'yi Dışişleri Bakanı yapacağım' diyordu. Şimdi Bakanlar milletvekili mi? Değil. Memleket Partisi'nin kadroları kimler? Bizim Parti Meclisi'ne, MYK'ya bakın iki tane Bakanlar Kurulu çıkar.

40'LAR MECLİSİ

Pazar seçim oldu, Cumhurbaşkanı oldum diyelim. Bütün kadrolar benim değil mi? Bütün Türkiye'nin evlatları hepsi benim kadrom. Hepsini Memleket Partisi'nden yapmam şart mı? Değil. Bunu bu adayların içinde bir tek ben yapabilirim. Kılıçdaroğlu yapamaz, angajmanları var. Erdoğan yapamaz, tarikatlarla göbek bağı var. Tarikatlara milletvekili kontenjanı veriyorlar şimdi, biliyorum. Bunu bir tek Muharrem İnce yapabilir. Benim etnik, mezhepsel, partisel bir angajmanım yok. Benim hayalim Danışma Meclisi kurmak. Ben aksaçlılardan oluşan Danışma Konseyi kurmak istiyorum. Bunlara önereceğim isimleri seçimden önce açıklayacağım. 40 isim. 40'lar Meclisi."