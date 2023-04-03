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Zafer Arapkirli’den seccade olayına farklı bakış. ‘Seccade Dini obje olsaydı Cuma’dan sonra kartonlar çöpe atılmazdı’

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu'nun geleneksel iftar programına katıldıktan sonra çekilen bir fotoğraf nedeniyle siyaset gündeminde yer aldı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 23:35
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Zafer Arapkirli’den seccade olayına farklı bakış. ‘Seccade Dini obje olsaydı Cuma’dan sonra kartonlar çöpe atılmazdı’

Zafer Arapkirli’den seccade olayına farklı bakış. ‘Seccade Dini obje olsaydı Cuma’dan sonra kartonlar çöpe atılmazdı’
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Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun, seccade üzerine ayakkabıyla bastığı görüldü. Bu durum, bazı çevrelerin tepkisine neden oldu.

Kılıçdaroğlu ise olayın ardından bir mesaj paylaşarak seccadeyi görmediğini ve bilinçli olarak böyle bir davranışta bulunmadığını ifade etti. Ancak, bu açıklama bazı kesimler tarafından yetersiz bulundu ve tartışmaların sürmesine neden oldu.

Gazeteci Zafer Arapkirli sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında olaya farklı bir boyut getirdi.

Seccadenin dini olmadığına dikkat çeken Arapkirli “Öyle olsa, koli kartonunu onun yerine kullanıp, sonra da "Cuma"dan sonra çöp konteynerine atmaz.” dedi.

Zafer Arapkirli yaptığı paylaşımda “SECCADE Mİ DEDİN? Kutsal bir "dini obje" değildir seccade. Öyle olsa, koli kartonunu onun yerine kullanıp, sonra da "Cuma"dan sonra çöp konteynerine atmaz, hatta yolun ortasında bırakıp gitmezlerdi. Bırakın sahtekârlığı. Bırakın din üzerinden oy bezirganlığını!” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemde olan 'seccade tartışması' hakkında Saadet Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği iftar buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, salonun kalabalık olması nedeniyle fotoğraf çektirmek isteyenler olduğunu ve yerdeki seccadeyi görmediğini belirtti. Ayrıca, konunun üzerinden operasyon yapıldığını ve kendisinin bu operasyonları umursamadığını söyledi.

Ancak, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, tartışmanın dinî hassasiyetleri zedelediği düşünen birçok kişi tarafından eleştirildi. Bazıları, Kılıçdaroğlu'nun konuyu basit bir yanlış anlama olarak görüp, samimiyetinden şüphe edildiğini ifade etti.

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