Aytun Çıray: Erdoğan, Meral Akşener'le muhalefete sızdı

Halk TV’deki Kayda Geçsin programına katılan Çıray, Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aracılığıyla Millet İttifakı’na sızdığını ileri sürdü.

“İÇERİDE DOĞRUDAN DOĞRUYA ÜST DÜZEY SIZMA OLDU”

Çıray “Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan ile dirsek temasındaydı ve 6’lı masadan planlı olarak kalktı” dedi.

Gazeteci Timur Soykan’ın “2019’daki elde edilen başarıdan sonra Cumhur İttifakı tarafından ya da Erdoğan tarafından içeri bir sızma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle bir mühendislikten mi bahsediyorsunuz?” sorusu üzerine Çıray şu cevabı verdi:

”İçeride doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Zamanla elimizdeki bilgi ve belgeler artacaktır. Retrospektif olarak baktığımızda, biz tıpta böyle deriz, Bu aşamada teşhisi arttıracak bilgi ve belgelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz.”