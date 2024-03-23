Seçim bürosunda 'bastonlu' kavga. Başından yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
Seçim bürosunda 'bastonlu' kavga. Başından yaralandı
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim bürosunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Abdurrahman Helvacı ve Kadir Birer isimli şahıslar arasında çıkan tartışma sonrası Kadir Biber başından yaralandı.

Efe Hasan Öğünç Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim bürosunda bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma, Abdurrahman Helvacı ve Kadir Birer isimli şahıslar arasında çıktı. Ortamın gerilmesinin ardından Başmakçı emniyet güçleri, olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu.

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BASTONUYLA BAŞINA DARBE ALDI, DİKİŞLERİ AÇILDI

Kavga sırasında yaralanan Kadir Birer, Başmakçı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından edinilen bilgiye göre, Birer'in daha önce geçirdiği bir operasyon sebebiyle bulunan dikişlerin yırtıldığı tespit edildi.

Kadir Birer’in, yürüme zorluğu çekmesine rağmen olay günü bastonuyla seçim bürosuna gittiği ve meydana gelen arbede sırasında, Birer'in bastonuyla başına darbe aldığı ve bu sebeple yaralandığı iddia edildi.

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