Seçim geçti çiftçiler unutuldu. Çiftçi verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Tarımsal amaçlı elektrik faturaları hasat döneminde ödenecek?” şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, “Bu uygulamaya geçildi mi?” diye sordu.



Gürer’in sorusunu yanıtlayan Bakan Bayraktar, Tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin faturalarının aylık olarak düzenlendiğini belirterek, en az 10 günlük ödeme süresini içeren aylık tüketim tahakkuklarının yapıldığını belirtti. Hasat dönemi ödeme konusuna değinmedi.



ELEKTRİK FATURALARININ HASAT DÖNEMİNDE

ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI MI?



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Bayraktar’a tarımsal amaçlı kullanılan elektrik faturalarının hasat döneminde ödeneceğine ilişkin düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmediğini sordu.

Gürer, “Sulama suyunda çiftçilerin kullandığı enerjinin bedeli hasat sonu alınacaktı. Bu uygulamaya geçildi mi yoksa çiftçiden ne olur ne olmaz diye o kadar teminat alınıp canı çıkarıldıktan sonra mı bu uygulama sürüyor?” şeklinde soru yöneltti.



BAKAN BAYRAKTAR: “AYLIK OLARAK YAPMAK ZORUNDA”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Milletvekili Gürer’in verdiği yanıtta, “Tarımsal sulama için elektrik temin eden şirketler elektrik bedeli ödemelerini aylık olarak yapmak zorunda olduklarından bu abone grubunda yer alan tüketicilere en az 10 günlük ödeme süresini içeren aylık tüketim tahakkukları yapılmaktadır. Bununla birlikte tahsilat, konusunda şirketler tarafından gerekli kolaylık sağlanabilmektedir” dedi.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?



26 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada

''Elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin müjdesini çiftçilerimize veriyoruz. Aylık yerine, hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Bundan sonra çiftçilerimiz için elektrik borçları ödemeleri hasat dönemi sonunda yapılabilecek. Ziraat Bankası elektrik borçları için çiftçilerimize yardımcı olacak. Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek." demişti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ‘Bakan, Cumhurbaşkanın verdiği bu sözlere hiç değinmediği gibi aylık olarak sulama suyu için kullanılan elektrik fatura ödemelerin aylık olarak devam edeceğini açıkladı. Hasat sonu ödeme sözü de Bakan hiç değinmediğine göre uygulamada yer bulamayacağı görülmektedir.” dedi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ NEDEN ARTMAYA BAŞLADI?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca son zamanlarda sıkça yaşanan elektrik kesintilerinin nedenin açıklanmasını da Bakan’dan açıklamasını istedi. Gürer” Niğde’de sıkça elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik pat diye gidiyor. Gittik Mersin’de Taşucu’nda da aynı sorun var. Elektrik kesintisiz veriliyor deniyor. Herhalde kesintisiz alan iller var ama yaz aylarında bir gün boyunca elektrik kesintileri yaşanan yerler var. Bu elektrik kesintileri neden yaşanıyor? Sorusunu bakana yöneltti.



DAĞITIM ŞİRKETLERİ 15,85 MİLYAR LİRALIK BAKIM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakan Alpaslan Bayraktar, ‘Elektrik dağıtım şirketleri yatırım ve bakım bütçeleri dahilinde ve yatırım planları ile bakım programlarına uygun olacak şekilde şebekeye ilişkin yatırımlarını sürdürülmekte olup, yürütülen bu faaliyetlere ilişkisin gerçekleşmeler Bakanlığımızca takip edilmektedir. Bu çerçevede dağıtım şirketlerince 2021-2025 yıllarını kapsayan içinde bulunduğumuz uygulama döneminin 2021 ve 2022 yılları toplamında, birim bedellere ve 2023 yılı Ekim ayı TÜFE değerine göre 86,29 milyar TL yatırım ve 15,85 milyar TL planlı bakım faaliyeti gerçekleşmiştir” diye konuştu. Ve Elektrik kesintilerine yanıtında yer vermedi.