CHP'li Ömer Fethi Gürer'den TMO çıkışı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Niğde’nin Höyük köyünde sattığı depoları bugün kiraladığını kabul ettiğini belirterek, "Ülke genelinde TMO son 20 yılda ne kadar arazi, depo, lojman, silo satmıştır? Zarardan kurtulmayan ve ithalatçı bir kimliğe bürünen TMO ne kadar varlığını ne kadar fiyatlar ile tüketmiştir? TMO 2021 ve 2022 yılı zararı nedir? Neden depo ve binaları sattığı halde kurum zarardan kurtulamamaktadır? Höyük için açıklama yapabilen TMO bu soruları da yanıtlamalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Höyük köyünde TMO’nun sattığı depoları bugün kiralayarak hububat alımı yaptığı açıklamaya ilgili TMO’nun verdiği yanıtı değerlendirdi. Gürer’in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

" TMO’nun Niğde’deki depoları kaç liraya satıp, aynı depoları bugün kaça kiraladığı açıklamasında yer almamaktadır. TMO üzerinde TMO yazısı tesislerde hala duran depoları kaç liraya satıp kaç liraya bu yıl kiralamıştır, açıklamalıdır. Bor’da ofis binası neden boşaltılıp binalar yıkılıp depolar neden boş kalmış ve kaça satılmıştır? Ülke genelinde TMO son 20 yılda ne kadar arazi, depo, lojman, silo satmıştır? Zarardan kurtulmayan ve ithalatçı bir kimliğe bürünen TMO ne kadar varlığını ne kadar fiyatlar ile tüketmiştir? TMO 2021 ve 2022 yılı zararı nedir? Neden depo ve binaları sattığı halde kurum zarardan kurtulamamaktadır? Höyük için açıklama yapabilen TMO bu soruları da yanıtlamalıdır.

TMO, lisanslı depolardan açıklamada söz ediyor. Bu 7 lisanslı depo nerede yapılıyor? TMO mu yaptırıyor? Özel sektör depolarından mı söz ediliyor? TMO yaptırıyorsa kaça ihale edildi? Eldekiler neden satıldı? Niğde ili 42 ili kapsayan lisanslı depo yapılacak iller arasında yer almadığına göre lisanslı depo için Niğde’ye özel düzenlememi sağlandı? TMO bu konuda da kamuoyuna bilgi vermelidir. Açık alanda sağlanan alım deposu ne kadar sürede stoklama sağlanacak? Bu gibi ülke genelinde kaç açık alana ürün stoklaması yapılmaktadır? İşine geldiği konu da kamuoyuna açıklama yapıp işine gelmeyen konuda susmak kurumun işleyişini sorgulatmaktadır."

“NASIL YENİDEN DEPOLANACAK HALE GELDİ”

Gürer, “TMO’nun ifadesine göre 2006 yılında eski ve atıl durumda olan depo, aradan 17 yıl geçmesine rağmen nasıl oldu da TMO tarafından yeniden kiralanacak kadar kullanılır hale gelmiştir? Görünen o ki tesiste yapılan bir çalışma izi yoktur. Olduğu gibi tesis durmaktadır. Ayrıca bölgede lisanslı depo inşaatlarının devam ettiği açıklanmaktadır; ancak Niğde ili lisanslı depoculuk uygulaması kapsamındaki 42 il arasında yoktur. TMO’nun açıkladığı lisanslı depo inşaatları nereye yapılmaktadır? Tarımda plansızlık ve öngörüsüzlüğünde tam karşılığı TMO içine düşürüldüğü durumdur. Mevcut depolar hasattan önce ithal ürünle dolduruluyor. Depo yok sattığı depo kiralamak zorunda kalıyor. Çiftçi Tüccar eline bırakılıyor. Yanlış tarım politikaları ile tarımda sorunlar artarken kamuda zarar edecek uygulamalar içine sokuluyor. Bir an önce kamucu anlayışla tarıma bakılmalıdır” dedi.