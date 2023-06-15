Ekonomiyi bekleyen en büyük tehlike ortaya çıktı. Ne dolar ne de enflasyon

TCMB eski Baş ekonomistlerden Hakan Kara, ekonomiyi bekleyen en büyük tehlikeye dikkat çekti. Ne dolar ne de enflasyon.Hakan Kara "Bir ekonomi için bundan büyük israf olamaz" dedi

Ekonomiyi bekleyen en büyük tehlike ortaya çıktı. Ne dolar ne de enflasyon

Yeniçağ: Erhan SONGÜR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski baş ekonomistlerinden Prof. Dr Hakan Kara bugün iki sosyal medya paylaşımıyla ekonomiyi bekleyen tehlikeye açıklık getirdi. Kara'ya göre ne enflasyon ne de dolar kuru... Kara "Bir ekonomi için bundan büyük israf olamaz" yorumu yaptı

İşte Ekonomist Hakan Kara'nın dikkat çeken paylaşımı:

"Beni en çok üzen haber yetişmiş insanlarımızın yurt dışına gidişi oluyor. Her defasında içimden bir şeyler kopup gidiyor. Bir ekonomi için bundan büyük israf olamaz. Ne dış açık, ne enflasyon ne de rezervler… Önümüzdeki yıllarda esas sorunumuz nitelikli işgücü açığı olacak."

“Herkes seçimlerinde özgürdür” ya da “ne yapalım başka çaremiz yok” gibi alıngan mesajlar geliyor. Sözüm gidenlere değil, neye üzüldüğümü iyi anladığınızı tahmin ediyorum.

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