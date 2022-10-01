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EYT'den ilk anda yararlanacak kişi sayısı belli oldu

Milyonlarca kişi tarafından belenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeden ilk etapta kaç kişinin yararlanacağını AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 16:42
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Seçim hazırlığı yapan İktidar EYT başlığını sıcak tutuyor. AKP'li Jülide Sarıoğlu ilk etapta kaç kişinin EYT'den yararlanacağını açıkladı

EYT'den ilk anda yararlanacak kişi sayısı belli oldu
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Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT hakkında ilk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi.

Yaptığı açıklama da ilk etapta yararlşanabilecek kişi yasısını dile getiren Sarıeroğlu, "Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var." açıklamasında bulundu.

İLK ETAPTA EYT'DEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI BELLİ OLDU
Sarıeroğlu "İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" ifadelerini kullandı.

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