EYT’den sonra bir sorun daha: EPT. İktidara yakın yazar gündeme getirdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) TBMM'den çıkacak yasa çalışmasını bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son yaptığı EYT açıklamasında prim günlerinin eşitleneceğini söyledi. Bakan Bilgin'in açıklaması yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Birçok EYT'li yapılan açıklama sonrasında prim günlerini yeniden hesaplamaya başladı. Sosyal güvenlik yazarı Ekrem Sarısu ise 9 bin gün söylentilerine son noktayı koydu.

BAKAN BİLGİN: PRİM GÜN SONRASI CİDDİ SORUN

Bakan Bilgin: "Çözülebilecek sorunları hemen çözmemiz lazım. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir. Çalışma Bakanlığı her insanımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

"PRİM TARTIŞMASI EPT SORUNUNA YOL AÇAR"

Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrasında iktidara yakın sosyal güvenlik yazarı Ekrem Sarısu dikkat çeken açıklamada bulundu. Sarısu, "9 bin gün pirim Emeklilikte Prime Takılanlar sorunu oluşturur" ifadelerini kullandı.

Ekrem Sarısu kendisine gelen "Benim 6227 gün primim var. Emekliliğime bir senem kaldı. Emekliliğimi beklerken şu an 9000 bin gün söylentileri var. Böyle bir durum varsa, bu kabul edilemez. Çünkü bu sefer EPT (emeklilikte prime takılanlar) olur. Büyük mağduriyetler ortaya çıkar" şeklindeki prim konusundaki soruya şu şekilde cevap verdi:

"EYT konusunda henüz hiçbir şey belli değil. Çalışmalar devam ediyor. İlgili bakan çalışmaların Aralık 2022’de sonuçlandırılıp yasa tasarısının TBMM’ye getirileceğini açıkladı. Buna göre EYT’nin ne getirip, ne götüreceği aralık ayında yasa tasarısı ortaya çıktığında belli olacak.

Sorunuzda belirttiğiniz gibi ortada 9000 gün ve 7200 gün söylentisi dolaşmakta. Çıkartılacak yasada 7200 gün ve 9000 gün prim aranmasının sigortalı çalışanlara yaramayacağını, bunun Bağkur sigortalılarına ve memurlara yarayacağını, çünkü 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan ve çalışanları EYT mağduru eden 4447 sayılı yasadan önce, Bağkur’lu kadınlar ve kadın memurların 7200 gün, erkek Bağkur’lular ve erkek memurların 9000 gün primle yaş aranmadan emekli olduklarını, dolayısıyla çıkartılacak EYT yasasıyla 7200 gün primi olan Bağkur’lu kadın ve kadın memurlar ile 9000 gün primi olan erkek Bağkur’lu ve erkek memurların emekli edilmesinin, bu kesimin mağduriyetini gidereceğini açıklamıştık.