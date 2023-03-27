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Seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu'ndan ikinci video ‘Bay Kemal sözünden dönmeyecek’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı kampanyasını başlattı. İlk video mesajında ülkenin içinde bulunduğu zor durumlar ve halkın bu durumdan bıktığına vurgu yaparak, halkın hayallerini gerçekleştirmek için geldiklerini ve söz verdiklerini ifade etti.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 21:55
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Seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu'ndan ikinci video ‘Bay Kemal sözünden dönmeyecek’

Seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu'ndan ikinci video ‘Bay Kemal sözünden dönmeyecek’
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İkinci video mesajında ise "Bay Kemal sözünden dönmeyecek" sözleriyle yine halka güvence verdi. Kampanyanın bundan sonraki sürecinde Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir strateji izleyeceği ve halkın tepkileri merakla bekleniyor.

Videoda ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri yer aldı: "Yıkıldın, usandın, bunaldın. Her defasında bu son olsun istiyorsun. Al benden de o kadar. O zaman sana şunu söyleyebilirim. Sana söz! Bu güzel ülkenin insanları hayal kurabilsin diye geliyoruz. Sadece bu boş çantayı doldurmak için değil, evladının gözlerine bakabilmen için geliyoruz. Dünyanın bir ucundan "Anne ben dönmem diye evlat" sana söz içinde öyle bir umutla döneceksin ki, geliyoruz. Ben Kemal sana söz veriyorum. Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş her gülüş sana fazlasıyla dönsün istiyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek"

 

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