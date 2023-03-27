Kılıçdaroğlu'nun üniversite arkadaşları ortaya çıktı. Üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirilmeden mezun olunabilir mi?

Editör: Oğuz OK



Siyasette Erdoğan’ın üniversite diploması tartışmaları devam ederken 14 Mayıs’taki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun üniversite günlerine ait fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.



İşte 1971 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olan Kılıçdaroğlu’nun sınıf arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraf.

Aynı yıl Maliye Bakanlığında işe başlayan Kılıçdaroğlu’nun mezun olduğu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin o dönemki ismi Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi idi.