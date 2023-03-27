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Son seçim anketi sonuçları belli oldu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu

14 Mayıs’taki seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı yarışındaki son durumu merak ediliyor. MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, yaptıkları son ankette Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'da 2.5 puan önde olduğunu açıkladı...

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 21:11
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Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. Son ankette oy farkı belli oldu

Son seçim anketi sonuçları belli oldu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
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MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından son anket sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

SON ANKET AÇIKLANDI

 "Değerli okuyucular araştırma bulgularını sadece abonelerimize gönderiyoruz" diyen Sencar, "Burada çok kısıtlı paylaşıyoruz. Böyle bir karar aldığımız için üzgünüz. Ekonomik şartların zorlamasının sonucudur bu durum" ifadelerini kullandı.

Sencar,  yaptıkları ankette Mart ayındaki son durumu da açıkladı.

ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU

Sencar, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yarışta son durumun, kararsızlar dağıtılmadan önce Kılıçdaroğlu lehine 2.5 puan olduğu yazdı.

Sencar, "Mart ayı bulgularına göre KK 2.5 puan RTE’nin önünde görülüyor” ifadelerini kullandı.

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