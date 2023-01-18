Seçim Kanunu'nda yer alan tartışmalı madde AİHM'e şikayet edildi

CHP’nin "Seçim kurullarında kendi insanlarını görevlendirmek istiyorlar" dediği yeni Seçim Kanunu'nda yer alan madde AİHM'e şikayet edildi. Yapılan başvuruda, söz konusu madde ile "serbest seçim hakkı’nın" ihlal edildiği ifade edildi.

Seçim Kanunu’nda tepki çeken noktalardan biri de il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının kıdeme göre değil de ad çekme yöntemiyle belirlenmesiydi.

Gerçek Gündem’in haberine göre; Son olarak Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının kıdeme göre değil de ad çekme yöntemiyle belirlenmesine ilişkin iptal başvurusunu oyçokluğu ile reddetti. AYM Başkanı Arslan ise karara yazdığı muhalefet şerhinde, "Yargı bağımsızlığıyla bağdaştırılması zordur” dedi.

AİHM’E BAŞVURUDA BULUNULDU: “SEÇİM HAKKININ İHLALİ”

Öte yandan CHP’nin "Seçim kurullarında kendi insanlarını görevlendirmek istiyorlar" dediği madde ile ilgili Sedat Cezayirlioğlu adlı yurttaş Avukat İsmail Hakkı Atal aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİMH) başvuruda bulundu.

Başvuruda, söz konusu maddenin değiştirilmesiyle “serbest seçim hakkının” ihlal edildiğine dikkat çekildi. Başvuruda, "Bu değişikliğin temel amacı; iktidar partisiyle organik veya düşünsel bağı olan hakimlerin seçim kurulu başkanı yapılarak, Sözleşmeye ek 1 no’lu protokolün 3. Maddesiyle güvence altına alınmış olan ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edilmesi /edileceğidir” denildi.