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Seçim Kanunu'nda yer alan tartışmalı madde AİHM'e şikayet edildi

AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen yeni Seçim Kanunu’nda yer alan maddeler tartışılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etti.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 20:33
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Seçim Kanunu'nda yer alan tartışmalı madde AİHM'e şikayet edildi

Seçim Kanunu'nda yer alan tartışmalı madde AİHM'e şikayet edildi
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CHP’nin "Seçim kurullarında kendi insanlarını görevlendirmek istiyorlar" dediği yeni Seçim Kanunu'nda yer alan madde AİHM'e şikayet edildi. Yapılan başvuruda, söz konusu madde ile "serbest seçim hakkı’nın" ihlal edildiği ifade edildi.

Seçim Kanunu’nda tepki çeken noktalardan biri de il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının kıdeme göre değil de ad çekme yöntemiyle belirlenmesiydi.

Gerçek Gündem’in haberine göre; Son olarak Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının kıdeme göre değil de ad çekme yöntemiyle belirlenmesine ilişkin iptal başvurusunu oyçokluğu ile reddetti. AYM Başkanı Arslan ise karara yazdığı muhalefet şerhinde, "Yargı bağımsızlığıyla bağdaştırılması zordur” dedi.

AİHM’E BAŞVURUDA BULUNULDU: “SEÇİM HAKKININ İHLALİ”

Öte yandan CHP’nin "Seçim kurullarında kendi insanlarını görevlendirmek istiyorlar" dediği madde ile ilgili Sedat Cezayirlioğlu adlı yurttaş Avukat İsmail Hakkı Atal aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİMH) başvuruda bulundu.

Başvuruda, söz konusu maddenin değiştirilmesiyle “serbest seçim hakkının” ihlal edildiğine dikkat çekildi. Başvuruda, "Bu değişikliğin temel amacı; iktidar partisiyle organik veya düşünsel bağı olan hakimlerin seçim kurulu başkanı yapılarak, Sözleşmeye ek 1 no’lu protokolün 3. Maddesiyle güvence altına alınmış olan ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edilmesi /edileceğidir” denildi.

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KAYMAKAMLAR SÜRESİ DOLMADAN SÜRÜLEN VALİLERİMİZ DE OLDU
18.01.2023 21:27
BAKANLAR ATAMALI REKTÖRLER ATAMALI DİYANET BAŞKANI ATAMALI MÜFTÜ ATAMALI VALILER ATAMALI BELEDIYE BAŞKANLARININ İSTERSE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRARAK BELEDİYE YE KAYYUM ATAR  
 
KABUL ETMEMEK KIDAME GÖRE HAREKET ETMEMESİ İKTİDARIN İKTİDARLIK HAYALİ .
18.01.2023 21:14
AKP VE MHP NIN VEKİLERİ YARGICI SAVCISI HAKİMİ ÖZEL SEÇEREK YASAYA AYKIRI İNSAN HAKLARINI KORUYAMAYAN TARAFLI VE İKTİDAR YANLISI YASAYI KABUL EDEN ŞARTLARDA SAVCILARIN HAKİMLERIN KIDEMİNİ TANIMAMAK  
 
babalarrrrrrr
18.01.2023 21:03
akepe ve rte nin TÜRK HALKInı zerre kadar düşündüğü yok tek dertleri var ŞATAFATLI HAYATLARI BİTMESİN.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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