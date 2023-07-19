Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek'

Bir AKP'li vatandaş, akaryakıta gelen zamların ardından duyduğu hayal kırıklığı ve isyanı sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek dile getirdi.

Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek'

Paylaştığı videoda, uzun yıllardır her seçim döneminde oy istediğini ancak şu anki akaryakıt fiyatları nedeniyle millet tarafından çok kötü muamele göreceğini ifade etti. Ayrıca, mazot fiyatlarının indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'ndan talepte bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen AKP'li vatandaş, "Hep oy istedim herkesten. Şimdi bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek. Şu mazotu indir" dedi.

AKP'li vatandaşın bu videoda dile getirdiği tepki, ülkedeki akaryakıt zamlarının halk üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Yükselen akaryakıt fiyatları, hayat pahalılığının artmasına, ulaşım ve temel ihtiyaçların zorlanmasına neden oluyor. Dolayısıyla, bu durum halk arasında büyük bir rahatsızlık ve hoşnutsuzluk yaratıyor.

v-2023-07-19-21h18m46s911.png

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Sultanbeyli'de silahlı saldırı Yaşam
Sultanbeyli'de silahlı saldırı
Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı Magazin
Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu Güncel
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu
Van’da ekmek fiyatına zam Ekonomi
Van’da ekmek fiyatına zam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması
Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı Dünya
Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı