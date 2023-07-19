Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek'

Paylaştığı videoda, uzun yıllardır her seçim döneminde oy istediğini ancak şu anki akaryakıt fiyatları nedeniyle millet tarafından çok kötü muamele göreceğini ifade etti. Ayrıca, mazot fiyatlarının indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'ndan talepte bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen AKP'li vatandaş, "Hep oy istedim herkesten. Şimdi bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek. Şu mazotu indir" dedi.

AKP'li vatandaşın bu videoda dile getirdiği tepki, ülkedeki akaryakıt zamlarının halk üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Yükselen akaryakıt fiyatları, hayat pahalılığının artmasına, ulaşım ve temel ihtiyaçların zorlanmasına neden oluyor. Dolayısıyla, bu durum halk arasında büyük bir rahatsızlık ve hoşnutsuzluk yaratıyor.