Seçim sonrası doların durdurulamayan yükselişi. Dolarda durmak yok yola devam

Seçimin ardından bir anda 20 liranın üzerine çıkan dolar merdivenleri üçer beşer tırmanıyor. Ekonomistler, doların çok daha yukarılara tırmanacağını işaret ederken, Resmi kurda bile bir günlük artış 25 kuruşu geçti. Dolar sabah saatlerinde 20.23 TL’yi gördü, tarih rekoru bir kez daha kırıldı.

Cuma günü 19,91-20,37 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 19,97'den tamamladı.

Dolar seçimin ardından pazartesi günü yeni haftaya yüzde 0,5 artışla başladı ve 20,04'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,5 artışla 21,5270'ten işlem gördü.

DOLAR REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR.

Dolar seçimin ardından ikinci iş gününe hareketli girdi: Durmak yok yol devam.

Dolar bugün Cuma güne göre Resmi Kurda bile 30 kuruşun üzerinde artış gösterdi. 20,23 TL'yi gören doların bu yeni rekoruydu. Şu anda ise Dolar 20,23 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR KAÇ LİRA

Peki dolar Kapalıçarşı'da yani serbest piyasada kaç liraydı. Dolarda Kapalıçarşı ile Resmi kur arasındaki makas 60 kuruşun üzerine çıktı. Kapalıçarşı'da dolar 20.86 liradan, Euro 22 liradan, Gram altın ise 1366 liradan işlem görüyor.

BANKALARDA DOLAR KAÇ LİRA

Bankalarda ise durum şu şekilde;

MORGAN STANLEY: DOLAR/TL YÜZDE 29 YÜKSELEBİLİR

Yurtdışındaki ekonomistlerden ise uyarı üzerine uyar geliyor.Morgan Stanley analistlerine göre, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşük tutma politikasına bağlı kalması durumunda Türk lirası yüzde 29'luk düşüş riskiyle karşı karşıya. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.

ASH: TÜRK LİRASI ÜZERİNDEKİ BASKI AĞIR

Ünlü İngiliz ekonomistten de uyarı geldi. Mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash,"Şimdi Erdoğan için iki zorluk var; NATO ve Türk Lirası’ndaki durum. Her ikisinde de krizler olabilir. Haziran zirvesinden önce Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını bekliyorum. Seçimde meseleden ihtiyaç duyduğu siyasi gücü elde etti. Para politikasında 180'lik bir dönüş görmedikçe ve ekonomi için atanmış güvenilir bir liderlik ekibi görmedikçe, lirada durum ağırlaşabilir” dedi.