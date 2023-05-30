Seçimde gözden kaçan ayrıntı: 10 milyon 858 bin 175 kişi

ODA Tv’de yer alan habere göre, Türkiye 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gitti. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı, ilk tura göre 2 Milyon 545 Bin 824 kişi arttı

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen ilk tur oylamada kullanılan 52 milyon 972 bin 968 geçerli oya göre dağılım şöyleydi:

Erdoğan: 26.086.097 Oy %49,24

Kılıçdaroğlu: 23.873.505 Oy %45.07

Oğan: 2.796.582 Oy %5,28

İnce: 216.784 Oy %0.41

Geçersiz oy: 1 milyon 37 bin 104

Sandığa gitmeyen seçmen: 8 milyon 312 bin 351

SEÇİMİN KADERİNİ 10 MİLYON 858 BİN 175 KİŞİ BELİRLEDİ

Resmi Gazete’de henüz yayımlanmayan rakamlara göre Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Rakamlarla:

Erdoğan: 27.834.692 oy %52,18

Kılıçdaroğlu: 25.504.552 oy %47,82

Geçersiz oy: 684 Bin 372

Sandığa gitmeyen seçmen : 10 milyon 858 bin 175

GEÇERSİZ OYLAR

14 Mayıs'ta 1 milyon 37 bin 104 geçersiz oy kayda geçerken bu sayı 28 Mayıs'taki ikinci turda 352 bin 732 azalara 684 bin 372 olarak gerçekleşti.

OY KULLANMAYANLAR

14 Mayıs'ta 8 milyon 312 bin 351 seçmen oy kullanmadı. İkinci turda bu sayı 2 milyon 545 bin 824 kişi arttı ve 10 milyon 858 bin 175 olarak kayıtlara geçti.

İlk turda katılım oranı yüzde 88,4 iken ikinci turda bu oranın yüzde 85,72’ye düştüğü görüldü.