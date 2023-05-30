Rekorlar kıran dolar için bir korkutan tahmin daha

İngiliz ekonomi araştırma şirketi Capital Economics, yıl sonu Dolar beklentisini açıkladı.

Rekorlar kıran dolar için bir korkutan tahmin daha

Dolar rekorlar kırmaya devam ediyor. Türk lirası da dolar karşısında eriyor. Saat 14.20 itibarıyla Dolar Kuru 20.40 TL'yi gördü. İngiliz Ekonomi araştırma şirketi Capital Economics'e göre, 2023 yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 26 lira seviyesinde.

Capital Economics'in gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Liam Peach, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin Türk ekonomisinin daha büyük makroekonomik istikrarsızlığa doğru giden bir patikaya itmesinin ve lirada büyük düşüşlerin gündeme gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Foreks'teki habere göre, Erdoğan'ın düşük faiz, gevşek mali politika ve sınırlayıcı döviz regülasyonlarının Türk ekonomisinde bir dizi dengesizlikle sonuçlandığına işaret eden Peach, bunlar arasında yüksek enflasyon, yüksek cari işlemler açığı, ağır dış finansman gerilimleri ve aşırı değerli kur olduğunu savundu.

Peach, "Türkiye 2022'de zorlukların üstesinden geldi, ancak son aylarda gelişen çatlaklar ve cari politikalar giderek daha sürdürülemez görünüyor" dedi.

Peach, Türk lirasının bu yıl yüzde 25 değer kaybederek ABD doları karşısında 26 lira seviyesine gerileyeceğini öngördü.

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