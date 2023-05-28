Seçim sonuçlarının ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Mansur Yavaş “Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı “Aziz milletimiz, Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.

Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşerilerime canı gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”