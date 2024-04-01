Merkez Bankası’ndan kritik faiz kararı

Kaynak: mynet
Merkez Bankası’ndan kritik faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yükselttiğini Resmi Gazete’de yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 43'25'ten yüzde 50,75 çıkartırken, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25'ten yüzde 51,75'e yükseltti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TCMB tebliğinde, "Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" ifadelerine yer verildi.

TCMB tarafından en son 23 Aralık 2023’te belirlenen oranlara göre; reeskont işlemlerinde uygulanacak olahn iskonto oranı yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 44,25 seviyesi düzeyindeydi.

Reeskont; iskonto edilmiş, yani bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesi (reiskonto) anlamına geliyor.

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