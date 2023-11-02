Seçim vaadi olan evlilik kredisinde 'yaş sınırı' detayı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Göktaş, iktidarın seçim vaadi olan 'faizsiz evlilik kredisi'nde yaş kriterinin olacağını söyleyerek 18-27 yaş aralığında olmasını beklediklerini ifade etti.

Göktaş, sıfır faizli kredinin 2 geri ödemesiz olarak 4 yıllık olacağını ifade etti.

"BELLİ SUÇLARA BULAŞMAMIŞ OLACAK"

"Aile ve Gençlik Bankası'na" yönelik çalışmaların sorulması üzerine Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek.

Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış. Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek. 4 yıllık kredi, 2 yıl geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak."

TARİH VERİLDİ

"Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.