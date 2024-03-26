Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak

Kaynak: AA
Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak
31 Mart’ta gerçekleşecek Yerel Seçimlerde görev yapacak sandık kurulu üyeleri, 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli olacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bu kararı sosyal medya üzerinden duyurdu. Karar metninde, sandık kurulu başkanları ve bir üyenin, kamu görevlileri arasından seçildiği ve 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacakları hatırlatıldı.

Ayrıca, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi ve muhtarlık seçimleri için ayrı oy pusulaları bulunduğundan, sayım ve döküm işlemleri, tutanakların hazırlanması ve diğer süreçlerin gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.

Bu durum göz önünde bulundurularak, sandık kurullarında görevli kamu personelinin, 1 Nisan’da idari izinli olmalarının Cumhurbaşkanı tarafından uygun görüldüğü ifade edildi.

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