YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ?

Aylardır gündemin ana maddesi olan yerel seçimler için sayaç işlemeye devam ediyor.
Seçimlerin yapılamasına sonra 11 gün kaldı. Adayların birbirleri ile kıyasıya rekabeti bir yandan sürerken bir yandan da bu rekabet içerisinde uyulması gereken bazı kurallar var.
YSK bu süreç içerisinde aday ve siyasi partilere bazı yasaklar koyuyor. Adaylar 30 Mart Cumartesi saat 18.00’a kadar propaganda yapabilecekler, 18.00’dan sonra ise yasaklar başlıyor.
İşte YSK’nın açıkladığı seçim yasakları:
-Adaylar propaganda süreci sonuna kadar seçmenlere reklam, ilan, internet sitesi vb. propaganda yapabilecek.
-Seçim süresinde genel yollar üzerinde, ibadethanelerde, kamu hizmeti yapan tesislerde sözlü propaganda yapmak yasak.
-Açık alanlarda güneş battıktan 2 saat sonra güneşin doğuşuna kadar sözlü propaganda yapmak yasak.
-Adayların vatandaşlara e posta ve SMS yolu ile propaganda yapması yasak ancak parti üyelerine gönderdikleri mesajlar yasak.
-31 Mart tarihinden önceki 10 günlük sürede basın yayın ile anket yayınlamak, kamuoyu araştırmaları yapmak, vatandaşların oyunu etkileyecek yayınlar yapmak yasak.
-Bakan ve Milletvekillerinin gezilerini makam otomobili ve resmi hizmete tahsis edilmiş vasıtalar ile yapmaları yasak.
-Bakan, Milletvekili ve adayların propaganda kapsamındaki gezilerinde memurların katılması yasak.