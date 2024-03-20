YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ?

YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ?
Kaynak: AA
YSK yerel seçim sürecinde yarın başlayacak olan seçim yasaklarını açıkladı. Adaylar seçim propagandasına 30 Mart Cumartesi saat 18.00’da sona erecek.
1/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 1

Aylardır gündemin ana maddesi olan yerel seçimler için sayaç işlemeye devam ediyor.

2/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 2

Seçimlerin yapılamasına sonra 11 gün kaldı. Adayların birbirleri ile kıyasıya rekabeti bir yandan sürerken bir yandan da bu rekabet içerisinde uyulması gereken bazı kurallar var.

3/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 3

YSK bu süreç içerisinde aday ve siyasi partilere bazı yasaklar koyuyor. Adaylar 30 Mart Cumartesi saat 18.00’a kadar propaganda yapabilecekler, 18.00’dan sonra ise yasaklar başlıyor.

4/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 4

İşte YSK’nın açıkladığı seçim yasakları:

5/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 5

-Adaylar propaganda süreci sonuna kadar seçmenlere reklam, ilan, internet sitesi vb. propaganda yapabilecek.

6/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 6

-Seçim süresinde genel yollar üzerinde, ibadethanelerde, kamu hizmeti yapan tesislerde sözlü propaganda yapmak yasak.

7/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 7

-Açık alanlarda güneş battıktan 2 saat sonra güneşin doğuşuna kadar sözlü propaganda yapmak yasak.

8/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 8

-Adayların vatandaşlara e posta ve SMS yolu ile propaganda yapması yasak ancak parti üyelerine gönderdikleri mesajlar yasak.

9/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 9

-31 Mart tarihinden önceki 10 günlük sürede basın yayın ile anket yayınlamak, kamuoyu araştırmaları yapmak, vatandaşların oyunu etkileyecek yayınlar yapmak yasak.

10/10
YSK seçim yasaklarını madde madde açıkladı. Güneş battıktan iki saat sonra gelen yasak ne ? 10

-Bakan ve Milletvekillerinin gezilerini makam otomobili ve resmi hizmete tahsis edilmiş vasıtalar ile yapmaları yasak.

-Bakan, Milletvekili ve adayların propaganda kapsamındaki gezilerinde memurların katılması yasak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı
Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı
AKP 2 seçim üst üste kazandığı büyükşehiri İYİ Parti’ye kaptırıyor! Son anketten sürpriz sonuçlar
AKP 2 seçim üst üste kazandığı büyükşehiri İYİ Parti’ye kaptırıyor! Son anketten sürpriz sonuçlar
Paralar içinde yüzecek burçlar belli oldu. İşte doğuştan şanslı o burçlar
Paralar içinde yüzecek burçlar belli oldu. İşte doğuştan şanslı o burçlar
Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı
Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı
AKP'nin yıkılmaz denilen kalesinde bomba sonuç. Ankara'da şok etkisi yarattı
AKP'nin yıkılmaz denilen kalesinde bomba sonuç. Ankara'da şok etkisi yarattı
Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek
Valizini kapan Türkiye'ye koştu. 5 Nisan'a kadar sürecek