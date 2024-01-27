YSK oy pusulaları belli oldu mu? Belediye seçimlerinde AK Parti ve CHP oy pusulasında kaçıncı sırada?

Kaynak: Haber Merkezi
YSK oy pusulaları belli oldu mu? Belediye seçimlerinde AK Parti ve CHP oy pusulasında kaçıncı sırada?
Partilerin 31 Mart’ta yapılacak Belediye seçimlerinde oy pusulasında kaçıncı sırada olacağının belirlenmesine ilişkin kura bugün çekildi. Peki, YSK oy pusulaları belli oldu mu? Belediye seçimlerinde AK Parti ve CHP oy pusulasında kaçıncı sırada?

YSK başkanlığında gerçekleştirilen kurada AK Parti, CHP gibi seçime girecek partilerin oy pusulasındaki yeri belirlendi. Peki, YSK oy pusulaları belli oldu mu? Belediye seçimlerinde AK Parti ve CHP oy pusulasında kaçıncı sırada?

31 Mart 2024 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri, yerel seçimler için YSK başkanlığında partilerin oy pusulasındaki yerleri kura çekilerek belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılıma ilişkin 36 parti tespit edildiğini ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirdiğini açıkladı ve kura çekimine 35 parti katıldı. Kura çekiminde AK Parti oy pusulasında ilk sırada yer alırken CHP 18’inci sırada yer alacak.

YSK OY PUSULASI PARTİ SIRALAMASI

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi

9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- DEVA Partisi

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi

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