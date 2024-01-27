YSK oy pusulaları belli oldu mu? Belediye seçimlerinde AK Parti ve CHP oy pusulasında kaçıncı sırada?

Partilerin 31 Mart’ta yapılacak Belediye seçimlerinde oy pusulasında kaçıncı sırada olacağının belirlenmesine ilişkin kura bugün çekildi. Peki, YSK oy pusulaları belli oldu mu? Belediye seçimlerinde AK Parti ve CHP oy pusulasında kaçıncı sırada?