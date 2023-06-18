Seçimden hemen önce açılmıştı. Ankara-Sivas YHT hattında kılavuz lokomotif raydan çıktı

Ankara-Sivas YHT hattında yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi. Kılavuz lokomotif heyelandan zarar gören tren yolundan çıktı.

Seçimden hemen önce açılmıştı. Ankara-Sivas YHT hattında kılavuz lokomotif raydan çıktı

Editör: Serkan Talan

Ankara-Sivas YHT hattı 2 ay önce Nisan ayında halkın kullanımına açıldı. Hızlı tren hattının güzergahında yoğun yağış kaynaklı heyelan nedeniyle hasar oluştu.

Yağış nedeniyle bölgede oluşan heyelan sonrası zarar oluşan hattı kontrol eden lokomotifin raydan çıkmasına neden oldu.

"FACİA OLMASI İÇİN ÖLEN CANLARIN MI SAYILMASI LAZIM?"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından Ankara-Sivas YHT hattının heyelan sonrasındaki görüntülerini paylaştı.

Raydan çıkan lokomotifin fotoğraflarını ve tren yolunda içine su dolan yarıkların videosunu paylaşan Karasu şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yoğun yağış, Yozgat yakınlarında demiryolu hattına zarar verdi. Yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif heyalan ile raydan çıktı. Hattın güvenliğiyle ilgili şüphelerimizi defalarca dile getirdik, ama duyan çıkmadı! Facia olması için ölen canların mı sayılması lazım?"

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