Seçimden önce 'Ne domuz bağı ne Kandil Dağı' diyen Sinan Oğan: Sözümüzü tuttuk

Sinan Oğan, verdiği sözleri tuttuğunu savunarak, "Bu oyla bu kadarını yapabildik. Seçilecek yeterlilikte oy verildi de gereğini yapmadık mı?" dedi.

Seçimden önce 'Ne domuz bağı ne Kandil Dağı' diyen Sinan Oğan: Sözümüzü tuttuk

Sinan Oğan, sosyal medyadan kendisini eleştiren eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak’a cevap verdi. Uzunırmak, Oğan’ın “plana sadık kal” sözüne yönelik yaptığı bir paylaşıma, “AKP kadroları, temsil gücü, toplumda eriştiği dünya görüşü yoğunluğu, etkileri ve pisliklerine bakıldığında; Okyanusta bir damlasınız! Ülkücü CB adayı diye yola çıktığınızda, bizler imza verip, verdirirken, keşke, bir planın adamı olduğunuzu bize, kitleye dürüstçe söyleyebilseydiniz?” ifadelerini kullandı.

Oğan ise Uzunırmak'ın sözlerine, “Türk milliyetçilerinin ve gönüllü dostlarımızın bize verdiği imza ve oylarla yaptık. Bize sadece yüzde 5,2 oy verildi. Bu oyla bu kadarını yapabildik. Seçilecek yeterlilikte oy verildi de gereğini yapmadık mı?” karşılığını verdi.

Oğan’ın cevabı şöyle:

“Sayın Uzunırmak, yola çıkarken 3 sene önce Türk milliyetçilerine şu sözleri verdim: Öncelikle 'üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday olursa ben olmayacağım' dedim, aday çıkmadı ben de sözüm gereği Türk milliyetçilerini adaysız bırakmadım.

1- HDP’yi kilit parti konumundan çıkaracağız. Sözümüzü tuttuk ve çıkardık.

2- Türk milliyetçilerini siyasetin ana gündemi ve gündemin belirleyeni yapacağız dedik ve yaptık.

3- Seçimi ikinci tura bırakacağız ve ikinci turun belirleyeni yapacağız dedik ve yaptık.

4- İkinci turda her iki ittifakı domine edecek ilkeleri ortaya koyduk ve kabul ettirdik.

Tüm bunları sizlerin, Türk milliyetçilerinin ve gönüllü dostlarımızın bize verdiği imza ve oylarla yaptık. Bize sadece yüzde 5.2 oy verildi. Bu oyla bu kadarını yapabildik. Seçilecek yeterlilikte oy verildi de gereğini yapmadık mı?

İkinci turda istişare yaptık, bu kararımızın doğru olduğuna kanaat getirdik ve tercih kullandık. Biz yukarıdakileri kendi inisiyatifimizde başlattığımız çalışmalarla ve kurduğumuz ATA ittifakı ile yaptık. Tüm bunları görmeyip tercihimizi eleştirmeniz haksızlıktır. Ayrıca; sizler yıllardır bu davada bizlerin büyükleri olarak bir inisiyatif aldınız da, önümüze düştünüz de peşinizden gelmedik mi? Daha iyisini yapabilen var ise konforlu alanlarından çıksın ve buyursun sahaya insin yapsın. Eleştirmek işin en kolay ve konforlu kısmı… Biz bir damlaysak siz buyurun ırmak olun, deniz olun. Veya kim be yapıyorsa sadece eleştirmeyi de artık bırakın lütfen.”

ekran-goruntusu-2023-06-01-163839.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu Sağlık
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı Güncel
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş Magazin
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş
Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı Spor
Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı
Bu ikili müthiş Şifalı Bitkiler
Bu ikili müthiş