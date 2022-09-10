﻿Seçimin son silahı kamu bankaları

Artık iktidarın erken seçime gideceği neredeyse kesinleşti diyebiliriz.

Tüm işaretler onu gösteriyor.

İlk olarak öğrenci KYK borçlarının faizinin silinmesi, 2 bin liraya kadar olan icranın devlet tarafından üstlenenimesin, EYT ile ilgili çalışmalar, konut finansmanına yönelik hazırlanan çalışmalar iktidarın en önemli seçim yatırımları arasında.

Peki geriye ne kaldı?

Geriye ne kaldı?

Geriye kamu bankalarının emekli maaş promosyonu kaldı.

Bütün özel bankalar emekli promosyonunu yükseltirken kamu bankaları halen 750 lirada tutuyor.

Özel bankalar 8 bin lira veriyor ama kamu bankaları 750 lira. Arada dev bir açık var.

İyi de kamu bankaları neden bu rakamı arttırmadı?

Kamu bankalarının promosyon için ayıracağı bütçe mi yok?

Öyle bir şey elbette yok!

Nitekim özel şirket ve kurumların maaş promosyonuna 41 bin lira veren yine kamu bankaları.

O halde neden?

Nedenini söyleyeyim:

Kamu bankaları promosyon için seçim startını bekliyor.

Seçim atmosferine girildiği andan itibaren kamu bankaları bu rakamı özel bankaların çok ama çok üstüne taşıyacak.

Şu ana kadar yaptığım tüm bankacılarla görüşmeden bu sonucu çıkarttım.

Eski bir kamu bankası yöneticisi, kamu bankalarının vereceği promosyonun piyasayı şoka sokabilecek bir rakam olduğunu söyledi.

Şu an özel bankaların verdiği 8 bin liranın bu rakamın yanında komik bir promosyon olarak kalacağını belirten yönetici, aslında verilecek rakamın bir nevi 15 milyon emekliye rüşvet olacağını da söylüyor.

Peki nedir bu rakam diye sorduğumda çok yüksek rakamı için 15 bin liranın bile az kaldığını söyleyecek kadar iddialı bir rakam olduğunu ima ediyor.

Evet! Seçimi kazanmak için şu ana kadar devletin kasasını boşaltan iktidar 15 milyon emeklinin oyunu alabilmek için akıllara durgunluk veren bir rakamı rüşvet pardon promosyon olarak verebilir.

Kamu bankalarının vereceği rakam net değil ancak yine bir başka kaynak bu rakamın 20 bin liranın bile üzerinde olabileceğini söylüyor.

20 bin ve üzeri rakam kamu bankalarını zarar ettirir mi?

Kamu bankaları için artık karın ve zararın bir anlamı yok!

Önemli olan AKP iktidarının kesintisiz devamı.

AKP iktidarı için bugüne kadar neleri feda etmedik ki?

Devletin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar gitmedi mi?

Yine kefen parası olarak bilinen para gitmedi mi?

Sürekli olarak vergisini, harcını ve cezasını günü gününe ödeyen insanlara ceza gibi ödemeyenler affedilmedi mi?

Yaşanan tüm olaylara baktığınızda kamu bankalarının kasasından emekliler için çıkacak 20-30 bin lira çok da büyük rakamlar olmadığını görebiliriz.