Seçmenin rızası var!

Herkes homurdanıp duruyor.

‘Yok, bu harçlar neden bu kadar yükseldi, yok niçin Motorlu Taşıtlar Vergisi iki katı alınacak?

Bu kadar zam neden yapıldı?

Neden maaşlara düşük zam yapıldı?

Maaşı 7 bin 500 lira olan emekli neden yüzde 25 zamdan yararlanmıyor?’

Daha saçma sapan bir kamyon soru.

Öncelikle bu zamlara kimsenin itiraz etmeye hakkı yok.

Çünkü mevcut siyasi irade bu zamları sizin, benim onayımızla yapıyor.

Yani Türkiye’nin yüzde 52’si bu zamlara onay verdi.

Diyeceksiniz ki biz lidere oy verdik zam yapması için değil!

İşte o öyle değil.

Siz sadece lidere değil onun uyguladığı ve uygulayacağı politikalara da izin veriyorsunuz.

Yani sizin son bir haftadır hayatınızı allak bullak ettiren, hatta size kâbus yaşatan zamları adamlar sizin rızanızla yaptı.

7 bin 500 lira olan o komik emekli maaşınıza, kök maaş bahanesiyle onun için artış yansıtmadı.

Yani sen istediğin her şeyi yap dediğin için.

Diğer aday sana 15 bin lira emekli bayram ikramiyesi vereceğine söz verdi sen 2 bin lirada kalacağını söyleyen adaya verdin.

Emekli maaşını 20 bin lira yapmak istediğini söyleyen adaya değil de maaşını enflasyonla 300 doların bile altına getiren lideri tercih ettin.

Onun için itiraz etmeye hakkın yok.

Peki, ne yapacaksın?

KDV artışından ve zamlardan önce sabah erkenden marketlerin önüne gidip 10 lira daha ucuzuna tuvalet kâğıdı almak için kuyruğa gireceksin.

Telefonu yüzde 5 daha ucuza almak ve bir gecede yüzde 300 artan kayıt ücretinden etkilenmemek için komşu ülkenin sınır kapsında izdihama gireceksin.

1 lira daha ucuz ekmek almak için Halk Ekmek büfelerinin önünde 40 derecede 1 saat kuyrukta bekleyeceksin.

Ve tüm bunlara da itiraz etmeyeceksin.

Çünkü tüm bunlar senin rızanla yapılıyor!