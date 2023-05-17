Seda Akman eski sevgilisi Cem Yılmaz'ı övdü! ''Hayranlıkla izledim''

Ünlü oyuncu Seda Akman, NTV ekranlarında yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu, “Bambaşka Sohbetler”e katıldı. Akman, eski sevgilisi Cem Yılmaz’la ilgili ilk kez konuştu.

Seda Akman eski sevgilisi Cem Yılmaz'ı övdü! ''Hayranlıkla izledim''

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında ünlü oyuncu Seda Akman'ı konuk etti. Ünlü isim son filmi “Ayzek’le Bir Gece”de oynadığı rol hakkında açıklamalar yaptı. Filmde kısa bir rol oynayan Akman, eski sevgilisi Cem Yılmaz’la ilgili de ilk kez konuştu.

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''ÇOK ŞANSLIYIM''

Seda Akman, ''Ayzek benim için bir sürpriz. Çok şanslıyım'' diyerek sözlerine başladı. Akman, ardından ''Bana 'Cem Yılmaz Kara Komikler’de Ayzek’i çekiyor. Çok da küçük bir sahne ama Cem Bey sizinle paylaşmak istiyor’ dediler, 'Benim için zevk' dedim" sözleriyle dikkat çekti.

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''HAYRANLIKLA İZLEDİM''

''Harika bir set gördüm. Harika oyuncularla çalıştım. Cem inanılmaz bir yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu… Hayranlıkla izledim.'' sözleriyle dikkat çeken Seda Akman'ın Cem Yılmaz'a övgü dolu sözleri gündem oldu.

Cem Yılmaz'ın çalışma şeklini çok sevdiğini dile getiren Seda Akman sözlerine şöyle devam etti: ''İşim uzun sürmedi ama böyle bir set, anlayış, bakış açısı, sevecen bir insan; yönetmen olarak da oyuncu olarak da. Tüm ekibiyle öyle bir bağ kuruyor ki, çalışma şekli çok güzel''

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