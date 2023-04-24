Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve genellikle paylaşımlarını film ve dizi projeleri üzerine yapan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'e dair paylaşımlara da ayrı bir önem gösteriyor.

Onunla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol miktarda paylaşıma imza atan Cem Yılmaz, bu defa da oğlunun kendisine yaptığı 50. yaş hediyesini paylaştı. Takipçilerinden "Armut dibine düştü" şeklinde yorumların yapılmasına neden olan hediyeyse, Kemal'in yaptığı bir çizim oldu.

Kariyerine, çizdiği karikatürlerle başlayan Cem Yılmaz için son derece özel bir hediye olan bu çizim için ünlü komedyen şu yorumu yaptı:

"Ve 50.yaş hediyesi olarak Kemal Kaptan dan bir eser... Sevgili oğlum yine raconu kesti;

“Baba ben şimdi sana hediye alsam parasını sen vermiş olacaksın ben de yalnızca kargo getirir gibi getirmiş olacağım, bari çizim yapiiim dedim! “ İşte özlediğimiz hareketler. İşte oğul gibi oğul"