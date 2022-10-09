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Soner Sarıkabadayı oğlunun doğum gününü böyle kutladı

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, oğlunun 2. yaş günü partisinde çekilen fotoğrafı paylaştı ve “Maşallah benim aslan oğluma” dedi. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 16:43
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Soner Sarıkabadayı 2 yaşına basan oğlu Hasan Matias'ın doğum gününü kutladı

Soner Sarıkabadayı oğlunun doğum gününü böyle kutladı
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Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında evlenmiş ve nikahtan bir hafta sonra çift, oğullarını kucaklarına almıştı. 

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, oğlu Hasan Matias'ın iki yaş partisinden paylaşım yaptı. Çocukları için çiftlik temalı bir parti düzenleyen çiftten ünlü şarkıcı, Madelein Lopez Camelo ve oğluyla pozunu sosyal medyadan paylaştı. 

"MAŞALLAH BENİM ASLAN OĞLUMA"

Sarıkabadayı, paylaşımına; "Benim canım oğlum Hasan Matias artık 2 yaşında. Maşallah benim aslan oğluma. Hep beraber olduğumuz sağlıklı seneler dilerim canım oğlum. Bizimle olabilen dostlarımıza da çok teşekkürler" notunu düştü.

Soner Sarıkabadayı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve "İyi ki doğmuş Hasan Matias", "Nice yaşlara", "Çok güzel tablo" gibi yorumlar yapıldı.
 

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