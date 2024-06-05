Seda Sayan ve Dilber’in yazışması İnstagram’ı salladı. Dilber’in iddialı pozuna yorum yağdı

“Kuzey Güney” ve “Medcezir” gibi dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan Ergüçlü, şu sıralar Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı “İnci Taneleri” dizisinde başrolde yer alıyor.

Dizideki rolü ve Elle'nin gecesine katılımıyla ilgili konuşan oyuncu, “Harika tepkiler aldık. Çok izleniyoruz. Severek oynadığım bir karakter. Doğru oturdu herhalde. O karakteri oynarken kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

1 Ocak 1993 Lefkoşa doğumlu olan Ergüçlü, oyunculuğa 2010 yılında "Gölgeler ve Suretler" filmiyle adım attı.

“Kuzey Güney” ve “Medcezir” dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu, son dönemde ise "İnci Taneleri" ile adından söz ettiriyor.

ÖDÜL TÖRENİ POZLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki oyuncu, son olarak ödül töreni kombiniyle verdiği pozlarını da sosyal medyada paylaştı.

Bu paylaşıma, “Ben çorap kadınıyım” sözleriyle hafızalara kazınan Seda Sayan'dan yorum geldi. Sayan, Ergüçlü'nün fotoğrafına “çorap” yazıp alkış emojisi koydu.

“BEN DE ÇORAP KADINIYIM ABLA”

Hazar Ergüçlü'nün Seda Sayan'a cevabı ise “Ben de çorap kadınıyım abla” oldu. Bu yorum, takipçileri tarafından da oldukça beğenildi.

Hazar Ergüçlü, son yıllardaki en başarılı ve popüler Türk oyuncularından biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.