Oryantal Solmaz Çiros hakkında dolandırıcılık iddiası. Seda Sayan'ın evlilik programında gelin adayı olarak tanınmıştı

Katıldığı bir televizyon programıyla tanınan ve Seda Sayan'ın klibinde de oryantal olarak yer alan şarkıcı Solmaz Çiros dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Solmaz Çiros sahne çalışmalarında menajer Selçuk Büyükçukurlu ile anlaştı.

İki isim arasındaki sözleşmeye göre menajer Selçuk Büyükçukurlu, şarkıcıya klip çekimi için destek verecekti ve bunun karşılığında konser verecek olan Çiros da kazanacağı para ile borcunu ödeyecekti ancak iddiaya göre böyle olmadı.

Menajer, klip çekimi bittikten sonra Çiros için bir dizi konser takvimi hazırladı. İddiaya göre hem yurt içi hem de yurtdışı konserleri bulunan Solmaz Çiros, çeşitli bahaneler ile konserlerini iptal etmeye başladı.

İHBAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konserleri düzenleyenler ile sorun yaşamaya başlayan menajer Selçuk Büyükçukurlu, yaptığı harcamaları tahsil edemez hale getirdi. Zor durumda olduğunu belirten Çiros, hakkında başlatılan icra takiplerinden kurtulmak için menajerinden 30 bin TL borç istedi. Menajer her şeyin düzeleceğine inanıp parayı verdi ancak iddiaya göre geri ödemesini alamadı.

OTELDEKİ DEĞERLİ EŞYALARI ALMIŞ

Günlerce şarkıcıya ulaşmaya çalışan menajer, Çiros hakkında şoke eden iddialar ile karşılaştı. İddiaya göre; konser için yurt dışına çıkan Çiros, kaldığı oteldeki değerli eşyaları alıp oteli zarara uğrattı.

UYUŞTURUCU MADDE İSTEMİŞ

Masrafları karşılayan Büyükçukurlu, Çiros hakkında bir prodüktör arkadaşından da, Çiros'un konserden önce uyuşturucu madde istediğini ve 'Menajerim olsaydı hemen bulurdu' diyerek adını kullandığını öğrendi.

Büyükçukurlu yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla alakalı soruşturma başlatıldı.