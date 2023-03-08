60 yaşındaki Seda Sayan bu kez bakın neresine estetik yaptırdı. ‘Barbie Bebek’e özendi

Geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan şarkıcı Seda Sayan, yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Yüzüne birçok kez estetik yaptıran şarkıcı, bu sefer de bacaklarına işlem yaptırdı.

‘BARBIE BEBEK’ UGULAMASI YAPTIRDI

38 cm incelen ve zayıflayan Seda Sayan, bacakları için "Barbie Bebek" uygulaması yaptırdı. Oldukça ince görünen şarkıcı, işlemlerin ardından yeşil süper mini şortuyla kamera karşısına geçerek yaptırdığı işlemleri anlattı. 60 yaşındaki Sayan, daha önce yüzüne ip askı işlemi yaptırmış.