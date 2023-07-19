Sedat Peker'in avukatı acil olarak açıklama yaptı. Sedat Peker bulunduğu BAE ile suçluların iade anlaşması yapıldı

Türkiye ile BAE arasında bugün imzalanan anlaşmadaki ‘suçluların iadesi’ maddesi sonrasında ‘Sedat Peker iade edilecek mi?’ sorusuna, Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın bir açıklama ile cevap verdi.

Sedat Peker'in avukatı acil olarak açıklama yaptı. Sedat Peker bulunduğu BAE ile suçluların iade anlaşması yapıldı

İmzalanan anlaşma sonrasında Sedat Peker cephesinden ilk değerlendirme avukatından geldi. Peker'in avukatı Ersan Barkın "BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız" dedi.

Barkın'ın anlaşmaya ilişkin değerlendirmesi şöyle: "Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu ancak BAE Interpol’e üye devletlerden biriydi. Dolayısıyla bugüne kadar Sedat Peker’in hakkındaki kırmızı bültenin yerine getirilmemesi... Türkiye’ye iade edilmemesinin tek nedeni iade anlaşmasının eksikliği değildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaya koyduğu gerekliliklere Sedat Peker’in uygun davranması ve Arapların geleneğinde kendine sığınan bir kimsenin iadesinin örneğinin olmaması bugüne gelen süreci yarattı. BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla sadece taraflar arasında suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması Sedat Peker’in iade edileceğini göstermediği gibi, bugüne kadar bu anlaşmanın yokluğu da iade edilmeyeceğinin garantisi değildi.
Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye ile BAE arasındaki anlaşmalara ilişkin açıklama
Öne Çıkanlar
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Son Haberler
Kos açıklarında 34 göçmen kurtarıldı Dünya
Kos açıklarında 34 göçmen kurtarıldı
Dünya Sağlık Örgütü’nden aşırı sıcak uyarısı Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü’nden aşırı sıcak uyarısı
Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması Güncel
Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması
Erdoğan BAE devlet başkanına da Togg hediye etti Dünya
Erdoğan BAE devlet başkanına da Togg hediye etti
Dengeleri değiştirecek yeni erken emeklilik sistemi geliyor Memur ve Emekli
Dengeleri değiştirecek yeni erken emeklilik sistemi geliyor
Simge Sağın sahneye bikiniyle çıktı Magazin
Simge Sağın sahneye bikiniyle çıktı
Migrene iyi gelen bitkiler ortaya çıktı. Kronik baş ağrılarınız bitecek Şifalı Bitkiler
Migrene iyi gelen bitkiler ortaya çıktı. Kronik baş ağrılarınız bitecek