Sedat Peker’in eşinden fotoğraflı mesaj

Gizem Ertürk
Sedat Peker’in eşinden fotoğraflı mesaj
Sedat Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından eşiyle birlikte günler sonra fotoğraf paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker’den günler sonra yeni bir fotoğraf geldi.

Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Özge Peker, Instagram hesabından eşi ile kendisini paylaştı. Kızlarının bale yarışmasına giden çift kızlarına destek oldu.

Günler sonra gelen fotoğraf dikkat çekerken Özge Peker fotoğrafa, “Kızlarının gururla bekleyen anne- baba” notunu düştü.

Peker, devamında kızlarının ödüllü fotoğrafını paylaşarak, “Gurur kaynağım” dedi.

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EN SON YILBAŞI GECESİ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLARDI

Öte yandan Peker çifti yılbaşı gecesi aile fotoğrafı paylaşmışlardı. Yine Peker’in eşi Özge Peker Instagram hesabından duyurmuştu.

Peker fotoğrafa "Benim canım ailem" notunu düşmüştü.

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