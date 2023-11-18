Talat Atilla’dan Sedat Peker iddiası. 2 ay içinde her şey olacak

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Turktime yazarı Talat Atilla, Peker’in 2 ay içinde Türkiye’ye getirileceğini iddia etti. Atilla, Peker’in İstanbul’da ev baktığını sözlerine ekledi.

Talat Atilla’nın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Peker'in yurt dışından getirileceğine dair ilk duyumum 35-40 gün önce oldu ama kulis için dahi yazmaya yetecek veri olmadığı için beynimin çekmecesinin bir kenarına attım.

20-25 gün önce de aynı bilgileri duyunca, dikkat kesildim.

Nihayet, siyaset-medya-bürokrasi dışında bilgi/duyumlarına güvendiğim arkadaşım, başka bir sohbetin ortasında bana "Peker, yakında getiriliyor" dedi.

Beraber sohbet ettiğimiz üçüncü kişi gidince "Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?" diye sordum.

Eminim çünkü diye başlayarak kafamdaki boşlukları dolduran bilgiler verdi.

Bununla da yetinmedim.

Kulağı delik, bilge tarafı da olan bir STK Başkanı dostuma da sordum.

Bana "Evet, doğru duymuşsun. Sedat Peker geliyor. İstanbul'da kendine ev de bakıyor." deyince, gayri ihtiyari sordum;

+ Neden?

- Peker'in evine el koydular ya! Nerede oturacak eşi ve çocukları?

+ Evet doğru.

- Peki, 2 aya kadar gelecek diye duydum. Bu tarih de doğru mu?

+ Bu da doğru.

Yazımın finaline gelirsek.

Aldığım tüm bilgiler Sedat Peker'in yakında, hatta 2 ay içinde Türkiye'ye getirileceği yönünde.

Elbette yüzde yüz diyemiyorum ama yüzde 99,9 oranda bu bilgilerimin doğru olduğunu düşünüyorum.”